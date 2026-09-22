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Mbappe, la un pas de transferul la Liverpool! A negociat într-un avion privat: „Mama mea voia neapărat să ajung acolo, e mare fan!”

Kylian Mbappe a fost la un pas să semneze cu Liverpool. Se întâmpla înainte ca francezul să ajungă la PSG, pe vremea când evolua la AS Monaco. A preferat în cele din urmă să rămână în Franța, la Paris.
Flaviu Popa
22.09.2026 | 23:45
Mbappe la un pas de transferul la Liverpool A negociat intrun avion privat Mama mea voia neaparat sa ajung acolo e mare fan
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Kylian Mbappe a fost aproape de un transfer la Liverpool
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Kylian Mbappe a fost aproape să semneze cu Liverpool, mama sa fiind o susținătoare declarată a „cormoranilor”. Fayza Lamari și-a dorit nespus ca fiul său să ajungă la echipa pregătită pe atunci de Jurgen Klopp, însă PSG a intrat pe fir și a făcut o ofertă de nerefuzat.

Kylian Mbappe a fost aproape să semneze cu Liverpool, dar a preferat varianta PSG

Jurgen Klopp a dezvăluit recent că a purtat discuții cu familia lui Mbappe într-un avion privat, care a continuat să zboare în cerc până când cele două părți ar fi ajuns la un acord de transfer. Cu toate că a fost impresionat de oferta făcută de Liverpool, Kylian Mbappe a considerat că nu e momentul să plece din Franța și a ales destinația Paris.

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Această situație a fost dezvăluită de fotbalist într-un interviu acordat The Athletic.Destinația preferată a mamei mele era Liverpool, ea își dorea să ajung acolo. Este o poveste amuzantă, pentru că este adevărată. Trebuia să iau o decizie pe vremea când eram la Monaco și am fost foarte aproape de Liverpool, deoarece mama mea era o mare admiratoare a echipei lui Klopp.

Este un antrenor extraordinar. M-am întâlnit cu el și am o relație excelentă cu el, bazată pe un respect reciproc autentic. Îmi amintesc că eram în avion și făceam cercuri în aer, iar el îmi prezenta proiectul său. La un moment dat i-am spus:

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‘Nu trebuie să mă convingi mai mult, ești Jurgen Klopp. Este Liverpool. Este un club uriaș’. Până la urmă, nu am ascultat-o pe mama mea. Am vrut să merg în orașul meu, la Paris. Să joc în Franța. În acel moment nu voiam să plec din țara mea”, a declarat Mbappe, conform sursei citate.

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Jurgen Klopp și-a adus aminte de momentul când a fost aproape să-l transfere pe Mbappe la Liverpool

În 2017, PSG îl împrumuta pe Mbappe de la Monaco, după care în 2018 plătea 180 de milioane de euro pentru al doilea cel mai scump transfer din istorie. La rândul său, antrenorul Jurgen Klopp își aduce aminte cum Liverpool era pregătită să spargă pușculița pentru a-l transfera pe francez.

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„Cel mai scump non-transfer în care am investit noi (n.r. Liverpool). Am zburat de la Blackpool la Nisa. În Nisa, întreaga familie Mbappe a urcat la bordul unui avion privat cu cinci camere. A fost un avion mare, am făcut eforturi importante. Apoi am zburat în cerc, am vorbit cu familia, am mâncat ceva bun… Nu aveam voie să fim văzuți. Am zburat într-un cerc, a fost fantastic. Apoi, s-a dus la Paris…”, a declarat Jurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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