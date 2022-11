Kylian Mbappe, nou record de precocitate în Champions League. L-a depășit pe Messi în Juventus – PSG! Video

Fără Neymar, suspendat, PSG a mizat la Torino pe numai doi dintre cei trei jucători care compun tripleta ofensivă a trupei lui Galtier. Suficient însă pentru a puncta în fața lui Juventus. Și pentru un nou record.

Se spune că 13 este o cifră cu ghinion. La Torino însă, pentru Kylian Mbappe, nu a fost deloc așa. Este minutul în care și al naționalei Franței și-a trecut numele pe lista marcatorilor.

Locatelli, presat de Messi, a greșit. Argentinianul a reprimit și i-a pasat lui Kylian Mbappe. De-aici, vârful naționalei Franței, a luat faza pe cont propriu. A trecut, fără probleme de Gatti. A evitat și o alunecare disperată a lui Locatelli, care încerca să-și repare greșeala. Și a șutat senzațional.

Mbappe is too good, what a goal 🤩

— . (@LundstramLoyall)