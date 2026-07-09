Mbappe, omul recordurilor! L-a egalat pe Messi şi a scris istorie la Cupa Mondială

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Kylian Mbappe (27 de ani) a fost un star la Campionatul Mondial încă de când purta titulatura de „puști minune”, iar constanța sa pe cea mai mare scenă a fotbalului se observă în cifre și recorduri. Cu 12 ani mai tânăr decât Leo Messi, francezul deja amenință serios recordul de goluri al argentinianului. În meciul cu Maroc, el a bifat noi recorduri incredibile.

Kylian Mbappe, cel mai tânăr fotbalist care ajunge la 20 de meciuri la Campionatul Mondial

Pe lângă faptul că este un fotbalist de clasă mondială, Kylian Mbappe are și șansa să facă parte dintr-o națională pentru care un turneu final în care nu ajunge cel puțin în semifinale reprezintă o ediție ratată. Tocmai de aceea, faptul că atacantul lui Real Madrid a devenit cel mai tânăr jucător care atinge borna de 20 de meciuri nu pare ceva surprinzător, mai ales că el și-a trecut trofeul suprem în vitrină încă de la vârsta de 19 ani, în 2018.

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La ediția precedentă, Franța și Mbappe au mers până în actul final, acolo unde au pierdut dramatic contra Argentinei, iar acum tocmai s-au calificat în semifinalele din SUA, după ce au învins Marocul. Mbappe și-a trecut din nou numele pe tabela de marcaj și a ajuns la 20 de meciuri și 20 de goluri la Campionatul Mondial.

care bifase recordul pentru cel mai tânăr jucător ce atinge 20 de meciuri la Campionatul Mondial în 1982, la vârsta de 28 de ani și 34 de zile.

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Kylian Mbappé is the youngest ever player to make 20 World Cup appearances. 27 years and 201 days old. 🇫🇷 — Squawka (@Squawka)

Kylian Mbappe l-a egalat pe Lionel Messi în clasamentul marcatorilor. Urmează replica argentinianului

Cu reușita superbă împotriva Marocului, doar că argentinianul are un meci mai puțin. Naționala lui Leo Messi va trebui să treacă de Elveția în sferturile de finală, iar în semifinale ar putea da de Norvegia sau Anglia.

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Cu cele 8 reușite, Mbappe deja și-a egalat recordul de la ediția din Qatar, când a înscris același număr de goluri la finalul competiției. De această dată, francezul mai are încă două meciuri în care ar mai putea înscrie. În semifinale, „les bleus” vor întâlni câștigătoarea meciului dintre Belgia și Spania.

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Mbappe de la Mondiale este un alt jucător față de Mbappe de la EURO

Kylian Mbappe este unul dintre cei mai prolifici marcatori de la Campionatul Mondial și, cel mai probabil, la finalul carierei va deține recordul de cele mai multe goluri înscrise. În acest moment el deja are 20, cu unul mai puțin decât Lionel Messi, dar francezul va mai putea prinde cel puțin două turnee finale.

Totuși, o statistică ce pare incredibilă este aceea că Mbappe are 21 de goluri în total la turneele finale majore (Campionat Mondial + Campionat European), ceea ce înseamnă că francezul nu a înscris decât un singur gol la EURO, cu 19 mai puține decât la Campionatele Mondiale. În clasamentul jucătorilor europeni cu cele mai multe goluri la aceste două competiții majore, Mbappe ocupa locul al treilea datorită prestațiilor fantastice de la Cupa Mondială.

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Cristiano Ronaldo – 25 de goluri Harry Kane – 21 de goluri KYLIAN MBAPPÉ – 21 de goluri Miroslav Klose – 19 goluri Gerd Müller – 18 goluri