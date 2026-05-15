Sport

Mbappe, OUT de la Real Madrid? Ultimul scandal ar putea să-i încheie sezonul starului francez

Tensiunea de la Real Madrid continuă, iar victoria cu Real Oviedo, 2-0, nu a liniștit apele la formația de pe Santiago Bernabeu, după ce Mbappe a fost doar rezervă.
Mihai Alecu
15.05.2026 | 10:00
Mbappe OUT de la Real Madrid Ultimul scandal ar putea sai incheie sezonul starului francez
ULTIMA ORĂ
Probleme noi la Real Madrid. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Real Madrid a reușit să o învingă pe Real Oviedo, 2-0, partidă la care Kylian Mbappe a fost rezervă și care a adus noi tensiuni produse de atacantul francez la finalul confruntării.

Real Madrid, victorie cu Real Oviedo, dar la formația „Galacticilor” continuă să fie tensiune

Atmosfera de pe Santiago Bernabeu a devenit tot mai tensionată pentru Kylian Mbappe, după ce starul francez a fost huiduit de propriii suporteri la revenirea sa pe teren în victoria lui Real Madrid contra celor de la Oviedo. Atacantul a intrat pe teren în minutul 69 și a contribuit decisiv la golul lui Jude Bellingham, însă reacția tribunelor a arătat ruptura tot mai evidentă dintre jucător și o parte a fanilor madrileni.

ADVERTISEMENT

Nemulțumirea suporterilor a fost alimentată de absența lui Mbappe din El Clasico cu FC Barcelona, pierdut de madrileni într-un moment în care erau ultimele speranțe la câștigarea campionatului. În timp ce echipa lupta pentru ultimele șanse la titlu, presa spaniolă a publicat imagini cu francezul aflat în vacanță în Sardinia alături de partenera sa, fapt care a provocat un val de critici în jurul vestiarului blanco.

Kylian Mbappe ar putea să fie amendat după declarațiile date la finalul partidei

După meci, Mbappe a reacționat direct în fața jurnaliștilor și a încercat să clarifice situația. Fotbalistul a susținut că deplasarea în Italia a fost autorizată de club și că nu este singurul jucător care a beneficiat de zile libere în perioada de recuperare. Totodată, francezul a declarat că este complet refăcut din punct de vedere fizic și că ar fi fost pregătit să înceapă partida ca titular.

ADVERTISEMENT
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Digi24.ro
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină

Cea mai surprinzătoare afirmație a venit însă atunci când Mbappe a dezvăluit că antrenorul Alvaro Arbeloa îl consideră în acest moment „al patrulea atacant” din lot, după Franco Mastantuono, Vinicius Junior și Gonzalo Garcia. Declarația agită din nou spiritele la formația de pe Santiago Bernabeu, asta după mai multe săptămâni în care totul a fost extrem de tensionat.

ADVERTISEMENT
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi...
Digisport.ro
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei

Declarațiile făcute de Kylian Mbappe ar putea deveni un motiv de sancțiune internă din partea lui Real Madrid, dacă oficialii clubului le vor considera rău intenționate la adresa actualului antrenor, iar suma ar putea să fie la nivelul sutelor de mii de euro, cât și suspendarea din lotul grupării pentru mai multe partide, conform regulamentelor în vigoare anunțate de Mundo Deportivo. Asta ar însemna final de sezon pentru internaționalul francez, pentru că ibericii mai au doar două meciuri de jucat, la Sevilla și acasă, cu Bilbao.

ADVERTISEMENT
Edi Iordănescu iese la atac! Replică pentru Răzvan Burleanu: „A avut posibilitatea să...
Fanatik
Edi Iordănescu iese la atac! Replică pentru Răzvan Burleanu: „A avut posibilitatea să mă țină în continuare”
Continuă haosul de la Steaua! Echipa poate rata promovarea după încă o depunctare
Fanatik
Continuă haosul de la Steaua! Echipa poate rata promovarea după încă o depunctare
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o...
Fanatik
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Tags:
Parteneri
Convorbirea pe care Cristi Chivu a avut cu bruneta din tribune, imediat după...
iamsport.ro
Convorbirea pe care Cristi Chivu a avut cu bruneta din tribune, imediat după ce s-a încheiat finala cu Lazio
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!