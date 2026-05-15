Mbappe, OUT de la Real Madrid? Ultimul scandal ar putea să-i încheie sezonul starului francez

Real Madrid, victorie cu Real Oviedo, dar la formația „Galacticilor” continuă să fie tensiune

Atmosfera de pe Santiago Bernabeu a devenit tot mai tensionată pentru Kylian Mbappe, după ce starul francez a fost huiduit de propriii suporteri la revenirea sa pe teren în victoria lui Real Madrid contra celor de la Oviedo. Atacantul a intrat pe teren în minutul 69 și a contribuit decisiv la golul lui Jude Bellingham, însă reacția tribunelor a arătat ruptura tot mai evidentă dintre jucător și o parte a fanilor madrileni.

Nemulțumirea suporterilor a fost alimentată de absența lui Mbappe din El Clasico cu FC Barcelona, pierdut de madrileni într-un moment în care erau ultimele speranțe la câștigarea campionatului. În timp ce echipa lupta pentru ultimele șanse la titlu, a publicat imagini cu francezul aflat în vacanță în Sardinia alături de partenera sa, fapt care a provocat un val de critici în jurul vestiarului blanco.

După meci, în fața jurnaliștilor și a încercat să clarifice situația. Fotbalistul a susținut că deplasarea în Italia a fost autorizată de club și că nu este singurul jucător care a beneficiat de zile libere în perioada de recuperare. Totodată, francezul a declarat că este complet refăcut din punct de vedere fizic și că ar fi fost pregătit să înceapă partida ca titular.

Cea mai surprinzătoare afirmație a venit însă atunci când Mbappe a dezvăluit că antrenorul Alvaro Arbeloa îl consideră în acest moment „al patrulea atacant” din lot, după Franco Mastantuono, Vinicius Junior și Gonzalo Garcia. Declarația agită din nou spiritele la formația de pe Santiago Bernabeu, asta după mai multe săptămâni în care totul a fost extrem de tensionat.

Declarațiile făcute de Kylian Mbappe ar putea deveni un motiv de sancțiune internă din partea lui Real Madrid, dacă oficialii clubului le vor considera rău intenționate la adresa actualului antrenor, iar suma ar putea să fie la nivelul sutelor de mii de euro, cât și suspendarea din lotul grupării pentru mai multe partide, conform regulamentelor în vigoare anunțate de . Asta ar însemna final de sezon pentru internaționalul francez, pentru că ibericii mai au doar două meciuri de jucat, la Sevilla și acasă, cu Bilbao.