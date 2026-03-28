Mbappe renunță la 14 milioane de euro pe an! Ce se află în spatele deciziei fotbalistului francez

Kylian Mbappe nu își va reînnoi contractul cu Nike. Conform ziarului francez Le Parisien, atacantul Real Madrid și al echipei naționale a Franței a decis să pună capăt relației sale cu firma americană de echipament sportiv, după 19 ani.

Mbappe renunță la Nike după 19 ani

Mbappe are deja mai multe branduri interesate de a semna cu el, cu Adidas și Under Armour pe pole position. Firma germană, care îmbracă și Real Madrid, pare cea mai bine poziționată pentru a obține semnătura starului francez, care câștiga aproximativ 14 milioane de euro pe an prin contractul său cu Nike. Colegul său din echipa albă, Rodrygo, a trecut și el de la Nike la Adidas.

Relația dintre Mbappe și Nike datează de când francezul avea doar 8 ani. A fost un pariu confirmat ca fiind un succes total, atacantul, acum în vârstă de 27 de ani, devenind unul dintre cei mai buni jucători din lume. În același timp, el este unul dintre fotbaliștii cu cele mai mari venituri anuale.

Anul trecut, francezul a avut venituri de 95 de milioane de euro

Anul trecut, el a raportat venituri de 95 de milionae de euro, din contractul de fotbalist și cele de publicitate. Mbappe este o mașină de făcut bani și pentru că mama sa e un avocat de succes, care se ocupă de destinele lui.

Ea nu se limitează doar la gestionarea carierei lui Kylian, ci se ocupă activ și de conducerea clubului francez Stade Malherbe de Caen, deținut majoritar de atacantul lui Real Madrid. Aceste sarcini complexe se reflectă în suma colosală pe care ea o primește în conturi anual de la fiul ei, mai exact 4,5 milioane de euro.

E la un gol de a deveni cel mai bun marcator din istoria Franței

Până să semneze un nou contract cu o firmă de echipament sportiv, Mbappe este aproape de o nouă performanță. Cu golul marcat în poarta Braziliei, în amicalul câștigat de Franța, scor 2-1, Kylian a ajuns la 56 de goluri la națională. Mai are nevoie de doar unul, pentru a-l egala pe Olivier Giroud, golgheterul all-time al naționalei Franței.

Cum Mbappe are doar 27 de ani, mai mult ca sigur doborârerea acestui record e doar o chestiune de meciuri. Performanța lui e cu atât mai remarcabilă, cu cât atacantul Realului are numai 95 de meciuri la națională. Cel mai probabil, el va lupta și pentru recordul de selecții, deținut acum de Hugo Lloris, cu 145 de selecții.

Franța va participa la Cupa Mondială din SUA, într-o grupă cu Norvegia, Senegal și Până la turneul final, francezii vor mai juca amicale cu naționala Columbiei și cea a Coastei de Fildeș.