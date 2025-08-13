Mbappe show! Noul număr 10 de la Real Madrid a încheiat pre-sezonul cu un selfie și o evoluție aproape perfecta

Real Madrid şi-a încheiat pregătirea de vară cu o victorie, în faţa WSG Tirol, liderul primei ligi austriece după două etape. Un meci în care francezul Kylian Mbappe a strălucit.

Dublă pentru Mbappe, revenire spectaculoasă pentru Rodrygo

Atacantul a avut două reuşite consecutive. Primul gol a venit în minutul 13, la doar câteva momente după ce Militao deschisese scorul (11), când a controlat mingea cu spatele la poartă şi apoi a şutat după o pasă precisă a lui Arda Güller.

Al doilea gol a venit pe un contraatac de clasă, după o pasă de la Tchouaméni(59). În minutul 81, câştigătorul Cupei Mondiale FIFA 2018 l-a servit pe Rodrygo, care a făcut 4-0.

Ceea ce s-a putut vedea la poalele Alpilor este că Xabi Alonso vrea un Real Madrid care să facă pressing în jumătatea adversarilor. Turcul Arda Güler va avea un rol important, cel

Debut fericit pentru Alvaro Carreras

Fundașul stânga Alvaro Carreras, adus de la Benfica, pentru 50 de milioane de euro și-a făcut debutul la Real. Xabi Alonso a mizat pe un unsprezece care arată ca cel preconizat să fie folosit contra lui Osasuna, în prima etapă a campionatul Spaniei.

În mod normal însă Valverde va intra în locul lui Ceballos, care a început ca titular la Innsbruck. Cel care nu a jucat de la început a fost Rodrygo, care încă nu contează pentru Xabi Alonso și care continuă să fie protagonistul zvonurilor unui transfer de la Real Madrid.

În timpul meciului a avut loc un incident neobişnuit: un spectator a pătruns pe teren și a fost trântit la pământ de stewarzi. Tânărul, cu smartphone-ul în mână, s-a ridicat lângă idolul său Mbappe, lângă care şi-a făcut un selfie.

This pitch invader was taken down by a steward, but Mbappé still gave him the photo he came for 😁🤳 — 433 (@433)

Evoluția și notele fotbaliștilor de la Real Madrid, potrivit presei spaniole:

Thibaut Courtois – 7

Nu a avut practic nimic de făcut, dar a fost calm când a fost solicitat.

Trent Alexander-Arnold – 7,5

Încă muncește pentru a ajunge la forma maximă. A dat o pasă genială către Brahim în prima repriză și a combinat bine cu Arda Güler. Pasele lui pot fi îmbunătățite.

Éder Militão – 8,5

A părut sigur pe tot parcursul meciului. A marcat un gol frumos și a urcat curajos cu mingea din spate.

Dean Huijsen – 9

Evoluție excelentă. A reușit 13 pase lungi, unele amintind de Toni Kroos în cea mai bună formă a sa.

Álvaro Carreras – 8,5

Impresionant la prima sa titularizare. Solid în apărare, a contribuit și pe faza de atac.

Arda Güler – 9,5 (Jucătorul meciului)

De neoprit în anumite momente. Extrem de agil în spații înguste, a lovit bara transversală de două ori, a creat două ocazii importante și a reușit o pasă decisivă.

Aurélien Tchouaméni – 8,5

Calm în posesia mingii, a realizat un tackling crucial în careu în prima repriză.

Dani Ceballos – 7,5

Discret, dar eficient. A completat 95% din pase, a presat bine și a anticipat inteligent traiectoria paselor.

Brahim Díaz – 7

A făcut demarcări inteligente în spațiu, dar i-a lipsit precizia în finalizare.

Kylian Mbappé – 9,5 (cel mai bun jucător al meciului)

O amenințare constantă. A marcat de două ori cu finalizări precise și a oferit o pasă decisivă inteligentă lui Rodrygo.

Vinícius Júnior – 7

A muncit din greu, dar încă se adaptează la stilul mai rapid, cu o singură atingere, al lui Xabi Alonso.

Rezerve

Andriy Lunin – 8

A avut o intervenție importantă, salvând o ocazie de gol.

David Alaba – 7,5

A preluat rolul lui Tchouaméni în mijlocul terenului. Solid și calm, fără implicări majore.

Dani Carvajal – 7,5

A avut puține atingeri, deoarece meciul era deja decis.

Antonio Rüdiger – 7,5

A reușit o intercepție bună.

Rodrygo – 8

A avut un impact major, marcând un gol frumos.

Gonzalo García – 7,7

Apariție energică. S-a integrat bine și a fost aproape să marcheze cu o lovitură de cap.

Raúl Asencio – 7,5

Nimic special.

Fran García – 7,5

A susținut eficient jocul pe flancul stâng.

Daniel Yáñez, Roberto Martín Uruel, Thiago Pitarch – au jucat prea puțin.