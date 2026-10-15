Mbappe și mama sa, în mijlocul unui scandal monstru! Au fost interogați de poliția franceză

ADVERTISEMENT

, după ce s-a accidentat în primul meci din actuala ediție a Ligii Națiunilor, în victoria Franței contra Turciei, 1-0. Totuși, vizita vedetei francezilor în capitală nu a fost doar pentru recreere. Mbappe și mama sa au fost interogați de poliția pariziană pentru mai multe tranzacții făcute către fostul șef de securitate al echipei naționale.

Kylian Mbappe și mama sa au fost interogați de poliție

Mohamed Sanhadji, fostul șef de securitate al echipei naționale a Franței, se află în mijlocul unui scandal de corupție. Relația sa apropiată cu Kylian Mbappe a determinat poliția din hexagon să îl țină sub observație pe starul lui Real Madrid. Autoritățile au descoperit mai multe tranzacții suspicioase între cei doi.

ADVERTISEMENT

Poliția franceză analizează o donație făcută de Kylian Mbappe către Mohamed Sanhadji, în iunie 2023, în valoare de 60.300 de euro. Suma provenea din bonusurile obținute de fotbalist pentru accederea în finala Cupei Mondiale din Qatar. De asemenea, Kylian Mbappe i-ar fi oferit fostului șef de securitate al echipei naționale un împrumut în valoare de 130.000 de euro. Motivul tranzacției ar fi fost situația financiară delicată a lui Mohamed Sanhadji.

Relația apropiată dintre cei doi ar fi dovedită de prezența fostului membru al staff-ului Franței într-o vizită a familiei lui Kylian Mbappe în Camerun, țara de origine a tatălui fotbalistului. Poliția franceză dorește să afle de ce Sanhadji a plecat alături de rudele starului lui Real Madrid, chiar în perioada în care a primit o donație uriașă.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Fayza Lamari, mama fotbalistului, a fost audiată de autorități după ce i-ar fi cerut lui Mohamed Sanhadji să faciliteze obținerea a patru vize pentru rude. Aceasta nu a fost pusă sub acuzare în dosar

ADVERTISEMENT

Mohamed Sanhadji este acuzat într-un scandal de amploare

”Momo” a fost pus sub acuzare pe 16 septembrie pentru deturnare a fondurilor publice, corupție activă, trafic de influență, escrocherie și spălare de bani. Sanhadji ar fi folosit relațiile dobândite în lumea fotbalului pentru a-și crea avantaje personale. Poliția a făcut percheziții la sediul Federației Franceze de Fotbal și i-a interogat pe Franck Ribery, Noel La Graet și Philippe Diallo. Fostul șef al securității ”cocoșilor galici” a plătit 80.000 de euro pentru a scăpa de arestul preventiv. Totuși, acesta a primit interdicție de a intra în contact cu alte persoane din lumea fotbalului.

ADVERTISEMENT

Mohamed Sanhadji a ocupat funcția de șef al securității echipei naționale a Franței în perioada 2004-2026. Astfel, a lucrat alături de mai mulți selecționeri importanți din epoca modernă a naționale, printre care Didier Deschamps, Laurent Blanc și Raymond Domenech. Odată cu plecarea lui ”Didi” de pe banca Franței, , motiv pentru care a încheiat colaborarea cu Sanhadji.