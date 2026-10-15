Sport

Mbappe și mama sa, în mijlocul unui scandal monstru! Au fost interogați de poliția franceză

Gabriel Neagu
15.10.2026 | 16:00
Mbappe si mama sa in mijlocul unui scandal monstru Au fost interogati de politia franceza
ULTIMA ORĂ
Kylian Mbappe și mama lui au fost interogați de poliția franceză. sursa foto: profimedia
Kylian Mbappe și mama sa au fost interogați de poliția franceză, pentru legăturile cu Mohamed Sanhadji. Acțiunea autorităților face parte dintr-un dosar mai amplu.
ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe (27 de ani) a fost zărit la Paris, alături de iubita sa, Ester Exposito, după ce s-a accidentat în primul meci din actuala ediție a Ligii Națiunilor, în victoria Franței contra Turciei, 1-0. Totuși, vizita vedetei francezilor în capitală nu a fost doar pentru recreere. Mbappe și mama sa au fost interogați de poliția pariziană pentru mai multe tranzacții făcute către fostul șef de securitate al echipei naționale.

Kylian Mbappe și mama sa au fost interogați de poliție

Mohamed Sanhadji, fostul șef de securitate al echipei naționale a Franței, se află în mijlocul unui scandal de corupție. Relația sa apropiată cu Kylian Mbappe a determinat poliția din hexagon să îl țină sub observație pe starul lui Real Madrid. Autoritățile au descoperit mai multe tranzacții suspicioase între cei doi.

ADVERTISEMENT

Poliția franceză analizează o donație făcută de Kylian Mbappe către Mohamed Sanhadji, în iunie 2023, în valoare de 60.300 de euro. Suma provenea din bonusurile obținute de fotbalist pentru accederea în finala Cupei Mondiale din Qatar. De asemenea, Kylian Mbappe i-ar fi oferit fostului șef de securitate al echipei naționale un împrumut în valoare de 130.000 de euro. Motivul tranzacției ar fi fost situația financiară delicată a lui Mohamed Sanhadji.

Relația apropiată dintre cei doi ar fi dovedită de prezența fostului membru al staff-ului Franței într-o vizită a familiei lui Kylian Mbappe în Camerun, țara de origine a tatălui fotbalistului. Poliția franceză dorește să afle de ce Sanhadji a plecat alături de rudele starului lui Real Madrid, chiar în perioada în care a primit o donație uriașă.

ADVERTISEMENT
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Digi24.ro
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești din Europa. Capitularea nu înseamnă pace”

De asemenea, Fayza Lamari, mama fotbalistului, a fost audiată de autorități după ce i-ar fi cerut lui Mohamed Sanhadji să faciliteze obținerea a patru vize pentru rude. Aceasta nu a fost pusă sub acuzare în dosar

ADVERTISEMENT
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în...
Digisport.ro
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"

Mohamed Sanhadji este acuzat într-un scandal de amploare

”Momo” a fost pus sub acuzare pe 16 septembrie pentru deturnare a fondurilor publice, corupție activă, trafic de influență, escrocherie și spălare de bani. Sanhadji ar fi folosit relațiile dobândite în lumea fotbalului pentru a-și crea avantaje personale. Poliția a făcut percheziții la sediul Federației Franceze de Fotbal și i-a interogat pe Franck Ribery, Noel La Graet și Philippe Diallo. Fostul șef al securității ”cocoșilor galici” a plătit 80.000 de euro pentru a scăpa de arestul preventiv. Totuși, acesta a primit interdicție de a intra în contact cu alte persoane din lumea fotbalului.

ADVERTISEMENT

Mohamed Sanhadji a ocupat funcția de șef al securității echipei naționale a Franței în perioada 2004-2026. Astfel, a lucrat alături de mai mulți selecționeri importanți din epoca modernă a naționale, printre care Didier Deschamps, Laurent Blanc și Raymond Domenech. Odată cu plecarea lui ”Didi” de pe banca Franței, forul de la Paris a schimbat din temelii întregul staff, motiv pentru care a încheiat colaborarea cu Sanhadji.

Atmosferă de zile mari în Craiova înainte de Universitatea – Getafe! Fanii spanioli...
Fanatik
Atmosferă de zile mari în Craiova înainte de Universitatea – Getafe! Fanii spanioli au făcut show prin oraș. Video
Daniel Pancu, reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării! Prima reacție a antrenorului...
Fanatik
Daniel Pancu, reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării! Prima reacție a antrenorului de la Rapid. Exclusiv
Lovitură teribilă pentru Cristian Chivu după Inter – Brugge 3-4! Un titular s-a...
Fanatik
Lovitură teribilă pentru Cristian Chivu după Inter – Brugge 3-4! Un titular s-a accidentat și are șanse mari să rateze derby-ul cu Milan
Tags:
Parteneri
Halucinant! Ce pensie infimă va primi fostul jucător de la Dinamo de la...
iamsport.ro
Halucinant! Ce pensie infimă va primi fostul jucător de la Dinamo de la statul român: ”Am fost angajat și strungar, am fost și ofițer în MAI”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!