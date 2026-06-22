Mbappe vânează recordul lui Messi! La câte goluri a ajuns la Mondiale cu reuşita împotriva Irakului

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe (27 de ani) va deveni la finalul carierei sale, cel mai probabil, cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial. Chiar dacă Messi este lider în acest moment, argentinianul se află la ultimul turneu final, în timp ce atacantul lui Real Madrid mai are în față cel puțin două Campionate Mondiale. În urma reușitei din poarta Irakului, Mbappe a ajuns la golul cu numărul 15 și l-a egalat pe Ronaldo Nazario.

Kylian Mbappe „îi suflă în ceafă” lui Lionel Messi. Câte goluri îi mai trebuie pentru a-l ajunge pe argentinian

Lionel Messi a pornit acest turneu final cu 13 goluri marcate în întreaga sa carieră la turneele finale de Campionat Mondial, iar după doar două meciuri a ajuns la borna cu numărul 18 și

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe, mai tânăr cu 12 ani decât octuplul câștigător al „Balonului de Aur”, a înscris o „dublă” în partida cu Senegal și a punctat rapid și în debutul partidei cu Irak, ajungând astfel la al treilea gol din această ediție și la al 15-lea gol din carieră la Campionatul Mondial. Astfel, cu reușita superbă din etapa a 2-a, Kylian Mbappe l-a egalat pe Ronaldo Nazario la numărul de goluri și mai are doar trei reușite pentru a-l egala pe Lionel Messi.

Cum se vede Mbappe în comparație cu Lionel Messi și Cristiano Ronaldo

Încă din prima etapă de la Campionatul Mondial, Mbappe, Haaland și Kane au înscris câte o „dublă” în primul meci, în timp ce Messi a înscris un hat-trick. Întrebat despre cine este cel mai bun jucător din acest grup de patru, Mbappe a avut un răspuns clar.

ADVERTISEMENT

„Dintre noi patru? Messi este cel mai bun, fără doar și poate. Împreună cu Cristiano Ronaldo. Eu doar încerc să-mi ajut echipa să câștige încă un Campionat Mondial. Restul sunt doar dezbateri pentru jurnaliști. În acest moment, nu mă gândesc la ce face Haaland. Poate ei se gândesc la ce facem noi, dar eu sunt cu gândul doar la Irak. Eu nu cred că voi mai fi aici la 40 de ani. Nu-mi fac planuri de viitor. Tot ce-mi doresc acum este să mă bucur de acest turneu final”, a declarat Kylian Mbappe înainte de meciul cu Irak.

ADVERTISEMENT

Ce spune Mbappe despre iminența de a deveni cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial

După cum spuneam, Kylian Mbappe mai are cel puțin două turnee finale în față, dacă va fi sănătos, ceea ce face ca recordul lui Lionel Messi să fie doar unul temporar. Întrebat despre această oportunitate, de a intra în istoria competiției, Mbappe a continuat să fie modest.

ADVERTISEMENT

„Mereu mă bucur să fiu aici și cel mai important lucru este următorul meci, pentru că trebuie să ne calificăm. Știam deja că Leo va înscrie, pentru că mereu o face. Sunt chiar în spatele lui. Dacă înscriu, vin din ce în ce mai aproape. Cel mai important lucru pentru mine rămâne să câștig trofeul”, a mai spus atacantul francez.