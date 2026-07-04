McGregor ironizat de Max Holloway la revenirea în MMA: „Te rog să apari la meci”

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După o absență de cinci ani din octagon, Conor McGregor își pregătește revenirea spectaculoasă în UFC. Irlandezul va urca din nou în cușcă la gala UFC 329, urmând să îl înfrunte pe Max Holloway. Anunțul a provocat isterie în lumea sporturilor de contact, mai ales că mulți fani își pierduseră speranța că „The Notorious” va mai lupta vreodată la nivel înalt.

McGregor ironizat de Max Holloway la revenirea în MMA

până la revenirea lui în octagon. Gala UFC 329 va avea loc pe 11 iulie la Las Vegas și va putea fi urmărită în direct în România pe platforma VOYO. Cum anunțul întoarcerii sale a uimit pe toată lumea, o serie de ironii au venit din partea lui Max Holloway.

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Max Holloway a transmis, ironic, următorul mesaj: „Orice te ajută să ajungi în octagon sâmbătă seară… continuă să-ți repeți asta. Doar te rog să te prezinți sâmbătă seară în ring”. Interesant este faptul că acest duel este, de fapt, o revanșă între cei doi sportivi.

Max Holloway nu se teme de McGregor

În continuare, Max Holloway a mai spus: „Poate că vorbește doar ca să se monteze el însuși. Îl susțin 100%. Eu, Max ‘Blessed’ Holloway, susțin acest mesaj. Continuă să vorbești. Abia aștept să te văd când va veni ziua de sâmbătă.

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Faptul că spune că nu sunt un luptător diferit și bla, bla, bla… asta e, este ceea ce este…. Continuă să-ți spui orice ai nevoie să-ți spui. Eu am nevoie doar ca el să vină, să se prezinte pe 11 iulie și să intre în acel octagon. Iar atunci vom afla dacă are dreptate sau nu”.