Meci abandonat înainte de final! Conduceau cu 1-0 în inferioritate, însă decizia arbitrului le-a provocat lacrimi pe teren: fosta echipă a lui Mircea Rednic, în prim-plan. Video

Standard Liege și Royal Antwerp s-au întâlnit într-un meci foarte important din subsolul clasamentului campionatului Belgiei. După ce au deschis scorul din primul minut și au jucat în inferioritate numerică încă din minutul 30, arbitrul a decis să oprească meciul după ce un fan l-a lovit cu un obiect din tribune.

Belgienii s-au confruntat cu „cazul bricheta”, doar că, de această dată, arbitrul a fost lovit cu un pahar

Cele două echipe nu se aflau într-o situație foarte bună în campionat la începutul meciului, ambele fiind situate în partea de jos a clasamentului. Fosta echipă a lui Mircea Rednic a început meciul de la 1-0, după ce Rafiki Said a deschis scorul la doar câteva secunde după lovitura de start.

Adnane Abid a avut un gol anulat în minutul 12, ce putea schimba soarta partidei, însă același fotbalist a văzut cartonașul roșu direct în minutul 39. Repriza secundă a fost una de suferință pentru Standard Liege, având doar 19% posesie și fiind dominată la toate capitolele. Cu toate acestea, finalul se apropia iar defensiva fostei echipe a „Puriului” rezista eroic. Jucătorilor le-a picat cerul în cap când un fan al gazdelor a decis să arunce un pahar de plastic către arbitrul Lothar D’Hondt.

Lovit de obiectul respectiv, „centralul” a pus capăt instant partidei. Decizia a venit ca o lovitură dură pentru fotbaliștii ce și-au dat sufletul pe teren, unii dintre ei fiind chiar cu lacrimi în ochi, alții cerându-le explicații suporterilor. Cu toate acestea, regulamentul nu impune pierderea meciului la „masa verde”.

🏁 | Er wordt een bekertje naar de scheidsrechter gegooid en die maakt dus een einde aan de wedstrijd. 😮❌ ℹ️ De resterende minuten worden achter gesloten deuren afgewerkt. — DAZN België (@DAZN_BENL)

Ce prevede regulamentul în Belgia

În comparație cu cazul din România, unde arbitrul a acordat oaspeților victoria la „masa verde”, în Belgia lucrurile stau diferit. „Centralul” nu a oferit victoria lui Antwerp, iar meciul se va rejuca din minutul în care a fost oprit. Astfel Standard Liege și Antwerp se vor reîntâlni pentru două minute și prelungiri, într-un meci cu tribunele goale, evitând astfel repetarea unui incident asemănător.

Caz asemănător în România! Ce s-a întâmplat în celebrul caz „bricheta”

În urmă cu aproape două decenii, mai exact în anul 2008, Rapid și FCSB, echipă ce evolua sub denumirea de Steaua la acea vreme, se luptau într-un derby încins, cel cu numărul 100, pentru a rămâne aproape de echipa ce avea să câștige acel campionat, CFR Cluj.

Giuleștenii au deschis scorul prin Săpunaru în minutul 68, însă doar câteva minute mai târziu avea să se întâmple dezastrul. Un fan din sectorul rapidist l-a lovit pe arbitrul Alexandru Deaconu cu o brichetă, iar el a decis ca partida să se încheie, iar „roș-albaștrii” să primească victoria cu 3-0.

Reacțiile de la acea vreme au fost împărțite. Bineînțeles, rapidiștii au cerut rejucarea partidei, în timp ce

Mircea Rednic, la câteva săptămâni de repetarea istoriei

Mircea Rednic putea să repete momentele trăite în 2008 din Rapid – Steaua. rezultatele sale nefiind cele așteptate de conducerea belgiană: „Ce viteză aveau când au fugit spre vestiare! N-au alergat tot meciul cum au făcut-o în momentul ăla”, spunea Mircea Rednic la acea vreme, ironic la adresa „roș-albaștrilor”.