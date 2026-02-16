Meci abandonat după doar 7 minute într-un campionat puternic din Europa! Arbitrul și-a explicat decizia: „Siguranța noastră și a jucătorilor era în pericol”. Foto

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Sparta Rotterdam și NEC Nijmegen, din etapa 23 a primei ligi din Olanda, a fost întrerupt în minutul 7 de arbitru, deoarece condițiile au devenit imposibile din cauza zăpezii. „Centralul” a reacționat după suspendarea jocului, iar liga a anunțat deja când se va relua partida.

Meci din Eredivisie, suspendat după 7 minute! Ce a declarat arbitrul

Deși condițiile erau dificile încă din startul jocului, s-a luat decizia ca meciul să înceapă, însă după scurt timp a devenit clar că nu se poate juca, iar duelul a fost suspendat de către arbitrul Jannick van der Laan. Liga a anunțat deja că meciul se va relua marți, 17 februarie, de la ora 20:00.

De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en NEC zal dinsdagavond om 20.00 uur worden ingehaald op Het Kasteel, waar vandaag slechts zeven minuten gevoetbald kon worden vanwege de sneeuw — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld)

„Centralul” a oferit un interviu la scurt timp după ce echipele au părăsit terenul. „După șapte minute, ne-am dat seama, alături de jucători, că nu va fi posibil. Siguranța jucătorilor, dar și a noastră, era în pericol. Liniile au redevenit rapid albe. Dar jucători de la ambele echipe au venit la mine și mi-au spus că nu se poate.

Am crezut că va ninge la pauză, dar am văzut încă de la încălzire că se depune. Apoi, am încercat să curățăm liniile terenului. În mod normal, e permis să aștepți 30 de minute. În unele circumstanțe, acea perioadă se poate prelungi. Dar ne-am uitat cu toții pe prognoză. Cred că am fluierat doar o dată”, a spus arbitrul olandez, conform .

Sparta – NEC, duel important în Olanda

Înainte de această partidă, Sparta Rotterdam ocupă locul 5 în Eredivisie, cu 36 de puncte, la 5 lungimi în urma celor de la NEC Nijmegen, aflați pe locul 4. Așadar, duelul este unul foarte important pentru ambele echipe, care se luptă pentru un loc de cupă europeană. Sparta Rotterdam nu a mai jucat în Europa de 40 de ani, ultima sa participare fiind în ediția 1985-1986 din Cupa UEFA.

De cealaltă parte, ultima aventură europeană a lui NEC Nijmegen a fost în sezonul 2008-2009 al Cupei UEFA (actuala Europa League), când batavii au trecut de Dinamo București cu scorul general de 1-0 în ultimul tur preliminar. Apoi, cei de la NEC au avansat dintr-o grupă cu Dinamo Zagreb, Tottenham, Spartak Moscova și Udinese, fiind eliminați în 16-imi de Hamburg.

În acest sezon, NEC este calificată și în semifinalele Cupei Olandei, unde va întâlni , care .