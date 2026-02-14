Meci crucial pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A! De Rossi nu s-a putut abține: „O palmă peste față”

ADVERTISEMENT

Genoa lui Dan Șucu joacă duminică la Cremona în cadrul etapei cu numărul 25 din Serie A. Meciul este extrem de important pentru ambele echipe, în încercarea lor de a se salva de la retrogradare la finalul acestui sezon. Cremonese și Genoa sunt vecine de clasament în acest moment, ocupând locurile 15 și 16 și având același număr de puncte, 23.

Daniele De Rossi a amintit și de arbitrajul de la meciul cu Napoli înainte de Cremonese – Genoa, partidă crucială pentru echipa lui Dan Șucu

Distanța de la ele până la poziția a 18-a, ocupată în prezent de Fiorentina, prima de retrogradare, este de 5 puncte. Așadar, echipa care va câștiga această partidă directă, existând bineînțeles și posibilitatea unui egal, va putea spera la o desprindere de plutonul din zona periculoasă a clasamentului din Serie A.

Cu ocazia conferinței de presă premergătoare acestui meci de la Cremona, Daniele De Rossi, antrenorul „grifonilor”, a transmis în mod ferm că echipa sa este pregătită în totalitate de acest test. De asemenea, fostul mare fotbalist de la AS Roma a ținut să se refere din nou și la

„Am reacționat bine după ce s-a întâmplat împotriva lui Napoli. Va fi un meci de 90 de minute cu un impact semnificativ asupra luptei pentru supraviețuire. Suntem pe deplin conștienți de acest lucru, am lucrat bine în această săptămână și vom fi pregătiți să-i înfruntăm pe cei de la Cremonese. Am un mare respect pentru Nicola, care este un antrenor excelent, și sunt sigur că nu vom greși în abordarea meciului.

Vom încerca să ne facem jocul, uitând de meciurile recent pe care le-am pierdut din o mie de motive, inclusiv diverse probleme legate de VAR.

Peste tot, cu excepția meciului din deplasare cu Roma, ne-am menținut pe teren cu atitudinea corectă până la final. Cred că meritam câteva puncte în plus, dar săptămâna aceasta am văzut echipa întorcând pagina după înfrângerea cu Napoli. Mergem la Cremona pentru a încerca să aducem acasă un rezultat pozitiv”, a spus De Rossi, citat de

Ultimele detalii despre situația lui Tommaso Baldanzi

Mijlocașul a fost adus recent de Genoa de la AS Roma, dar încă nu a apucat să debuteze pentru din cauza unor probleme medicale. Acest moment s-ar putea consemna însă în cele din urmă cu ocazia acestui duel de la Cremona.

„Am reacționat bine și am muncit din greu săptămâna aceasta. Înfrângerea (n.r. cu Napoli) ne-a schimbat în primă fază starea de spirit, dar mergem înainte și ne putem îndeplini obiectivul, chiar dacă am simțit o palmă peste față.

(n.r. Despre situația lui Baldanzi) Mai avem nevoie de câteva ore pentru a-i evalua starea. A revenit, se antrenează, vom vedea cum va fi în următoarele două zile, în funcție de situația generală. Este un jucător care este gata de joc, imediat ce a sosit m-a sunat să-mi spună cât de puternici suntem.

Ar putea fi deja disponibil pentru meciul cu Cremonese, dar vom vedea în funcție de volumul de muncă de la antrenament dacă putem să-i acordăm câteva minute pe teren. Se grăbește, dar nu este nevoie să ne grăbim. Trebuie să decidem foarte atent”, a mai declarat Daniele De Rossi la conferința de presă.