Sport

Meci crucial pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A! De Rossi nu s-a putut abține: „O palmă peste față”

Genoa lui Dan Șucu este obligată să treacă peste evenimentele de la meciul cu Napoli, dar Daniele De Rossi tot a simțit nevoia să transmită un nou mesaj ferm
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.02.2026 | 07:45
Meci crucial pentru Genoa lui Dan Sucu in Serie A De Rossi nu sa putut abtine O palma peste fata
ULTIMA ORĂ
Daniele De Rossi, antrenorul celor de la Genoa. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Genoa lui Dan Șucu joacă duminică la Cremona în cadrul etapei cu numărul 25 din Serie A. Meciul este extrem de important pentru ambele echipe, în încercarea lor de a se salva de la retrogradare la finalul acestui sezon. Cremonese și Genoa sunt vecine de clasament în acest moment, ocupând locurile 15 și 16 și având același număr de puncte, 23.

Daniele De Rossi a amintit și de arbitrajul de la meciul cu Napoli înainte de Cremonese – Genoa, partidă crucială pentru echipa lui Dan Șucu

Distanța de la ele până la poziția a 18-a, ocupată în prezent de Fiorentina, prima de retrogradare, este de 5 puncte. Așadar, echipa care va câștiga această partidă directă, existând bineînțeles și posibilitatea unui egal, va putea spera la o desprindere de plutonul din zona periculoasă a clasamentului din Serie A.

ADVERTISEMENT

Cu ocazia conferinței de presă premergătoare acestui meci de la Cremona, Daniele De Rossi, antrenorul „grifonilor”, a transmis în mod ferm că echipa sa este pregătită în totalitate de acest test. De asemenea, fostul mare fotbalist de la AS Roma a ținut să se refere din nou și la controversa uriașă legată de arbitrajul de la meciul cu Napoli din etapa precedentă. 

„Am reacționat bine după ce s-a întâmplat împotriva lui Napoli. Va fi un meci de 90 de minute cu un impact semnificativ asupra luptei pentru supraviețuire. Suntem pe deplin conștienți de acest lucru, am lucrat bine în această săptămână și vom fi pregătiți să-i înfruntăm pe cei de la Cremonese. Am un mare respect pentru Nicola, care este un antrenor excelent, și sunt sigur că nu vom greși în abordarea meciului.

ADVERTISEMENT
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în...
Digi24.ro
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat

Vom încerca să ne facem jocul, uitând de meciurile recent pe care le-am pierdut din o mie de motive, inclusiv diverse probleme legate de VAR.

ADVERTISEMENT
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu...
Digisport.ro
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”

Peste tot, cu excepția meciului din deplasare cu Roma, ne-am menținut pe teren cu atitudinea corectă până la final. Cred că meritam câteva puncte în plus, dar săptămâna aceasta am văzut echipa întorcând pagina după înfrângerea cu Napoli. Mergem la Cremona pentru a încerca să aducem acasă un rezultat pozitiv”, a spus De Rossi, citat de tuttosport.com. 

Ultimele detalii despre situația lui Tommaso Baldanzi

Mijlocașul a fost adus recent de Genoa de la AS Roma, dar încă nu a apucat să debuteze pentru echipa lui Dan Șucu din cauza unor probleme medicale. Acest moment s-ar putea consemna însă în cele din urmă cu ocazia acestui duel de la Cremona.

ADVERTISEMENT

„Am reacționat bine și am muncit din greu săptămâna aceasta. Înfrângerea (n.r. cu Napoli) ne-a schimbat în primă fază starea de spirit, dar mergem înainte și ne putem îndeplini obiectivul, chiar dacă am simțit o palmă peste față.

(n.r. Despre situația lui Baldanzi) Mai avem nevoie de câteva ore pentru a-i evalua starea. A revenit, se antrenează, vom vedea cum va fi în următoarele două zile, în funcție de situația generală. Este un jucător care este gata de joc, imediat ce a sosit m-a sunat să-mi spună cât de puternici suntem.

Ar putea fi deja disponibil pentru meciul cu Cremonese, dar vom vedea în funcție de volumul de muncă de la antrenament dacă putem să-i acordăm câteva minute pe teren. Se grăbește, dar nu este nevoie să ne grăbim. Trebuie să decidem foarte atent”, a mai declarat Daniele De Rossi la conferința de presă.

„Înmormântare” la pauza meciului! Scene uluitoare în timpul unei partide de fotbal. Video
Fanatik
„Înmormântare” la pauza meciului! Scene uluitoare în timpul unei partide de fotbal. Video
Cum a reacționat Cora Schumacher când a aflat că fostul soț se însoară...
Fanatik
Cum a reacționat Cora Schumacher când a aflat că fostul soț se însoară cu un bărbat. Când face nunta fratele lui Michael Schumacher
Momente incredibile pentru Radu Petrescu la câteva minute după gafa din Petrolul –...
Fanatik
Momente incredibile pentru Radu Petrescu la câteva minute după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Ce a pățit chiar în parcarea stadionului: „Jandarmeria trebuia să fie acolo”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Negocieri cu scântei: Gigi Becali s-a răstit la patronul din SuperLigă: 'Ai bărbăția...
iamsport.ro
Negocieri cu scântei: Gigi Becali s-a răstit la patronul din SuperLigă: 'Ai bărbăția să mă suni?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!