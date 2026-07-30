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Meci cu de toate! Arbitrul s-a accidentat în Auda – FCSB! Românii i-au acordat îngrijiri medicale

FCSB a avut din nou parte de un arbitru care a luat decizii controversate în dubla cu Auda din Conference League. Cu toate acestea, roș-albaștrii au avut grijă când „centralul” s-a accidentat
Cristian Măciucă
30.07.2026 | 20:50
Meci cu de toate Arbitrul sa accidentat in Auda FCSB Romanii iau acordat ingrijiri medicale
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Meci cu de toate! Arbitrul s-a accidentat în Auda - FCSB! Românii i-au acordat îngrijiri medicale. FOTO: Captură VOYO
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Tom Owen (34 de ani) a fost arbitrul meciului Auda – FCSB 4-1, manșa secundă a turului 2 preliminar Conference League. Galezul a luat mai multe decizii controversate, toate împotriva bucureștenilor. Cu toate acestea, spre final de meci, când arbitrul s-a accidentat, roș-albaștrii au fost primii care i-au sărit în ajutor.

Arbitrul de la Auda – FCSB s-a accidentat

La fel ca în tur, FCSB nu a avut parte de un arbitraj bun în returul „dublei” cu Auda. Echipa lui Marius Baciu a cerut, din nou, două lovituri de la 11 metri, dar „centralul” Tom Owen nu a arătat niciodată punctul cu var. Marele ghinion al roș-albaștrilor a fost și că în această fază din Conference League nu se folosește arbitrajul video.

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Cu toate acestea, spre final de meci, când mai era de jucat aproximativ un sfert de oră, arbitrul galez a acuzat dureri musculare și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Primii care i-au sărit în ajutor lui Owen au fost oamenii din staff-ul medical al FCSB-ului. Deși partida a fost întreruptă câteva minute pentru ca Owen să își revină, britanicul a continuat meciul și nu a avut nevoie de schimbare.

Ce spunea Mihai Stotica despre arbitrajul din tur

În tur, Auda s-a impus cu 3-2 în Ghencea. Înaintea returului de la Riga, Mihai Stoica a distrus arbitrajul și se aștepta la altceva pentru manșa secundă. Și atunci, FCSB a solicitat două lovituri de la 11 metri. „Ce a fost la meciul tur nu a fost de când sunt la nivel de arbitraj. Dawa primeşte galben fără să facă galben, nu bagă piciorul să nu-l ia pe al doilea. E fault evident la Bîrligea înaintea de golul doi al lor.

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Penalty la Octavian Popescu clar şi nu dă, penalty la Bîrligea de 3-3 şi nu dă. Au dat pasă la portar, până şi asta. Aşa ceva n-am văzut şi nu înţeleg de ce. Faultul la Bîrligea e de roşu, că-l calcă pe gleznă intenţional aproape să-i rupă piciorul.

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Nu cred că se pot întâmpla şi în tur. De ce au fost şase greşeli oribile în favoarea adversarilor? Ăla n-a fost arbitraj slab, ci ostil, că toate au fost decizii contra noastră. Nu e arbitru slab, că-l ştim, dar la Bîrligea nu poţi ignora aşa ceva, că a pârâit piciorul”, a zis MM Stoica, la Prima Sport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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