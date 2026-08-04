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Meci cu de toate pentru Darius Olaru! Ce notă a primit fostul căpitan al FCSB în thrillerul cu Bodø/Glimt

Darius Olaru a fost titular pentru Union Saint-Gilloise în remiza spectaculoasă, scor 3-3, cu Bodø/Glimt. Fostul căpitan al FCSB a contribuit la unul dintre goluri!
Alex Bodnariu
04.08.2026 | 23:39
Meci cu de toate pentru Darius Olaru Ce nota a primit fostul capitan al FCSB in thrillerul cu BodoGlimt
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Darius Olaru a fost titular în meciul serii din Champions League
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Darius Olaru a fost titular în duelul dintre Union Saint-Gilloise și Bodø/Glimt. Mijlocașul cumpărat de belgieni de la FCSB s-a făcut remarcat în mai multe momente ale partidei disputate în Belgia. Scorul final a fost 3-3, iar calificarea se va decide peste o săptămână, în returul din Norvegia.

Darius Olaru a fost titular în meciul serii din Champions League

Norvegienii au început mai bine jocul din Belgia și au deschis scorul în minutul 20. Totuși, Union Saint-Gilloise a reacționat rapid. Darius Olaru a centrat dintr-un corner, mingea a fost respinsă de unul dintre fundașii adversi, însă doar până la Raul Florucz, care a trimis perfect din voleu și a restabilit egalitatea.

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Doar trei minute mai târziu, Darius Olaru a văzut cartonașul galben. Mijlocașul român a executat o lovitură liberă înainte de fluierul arbitrului, iar centralul partidei a decis să îl avertizeze pe fotbalistul celor de la Union Saint-Gilloise.

Darius Olaru a irosit o ocazie importantă pentru USG

Înainte de finalul primei reprize, Darius Olaru a fost aproape de gol. La scorul de 1-2 pentru echipa din Norvegia, mijlocașul român a primit mingea în interiorul careului și a încercat să îl surprindă pe portarul advers cu un șut din prima. Execuția sa a fost însă prea slabă pentru a-i pune probleme goalkeeperului.

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Până la pauză, Raul Florucz a reușit dubla. Atacantul cu cetățenie română al belgienilor de la Union Saint-Gilloise a marcat din nou, de această dată cu o execuție și mai frumoasă. În minutul 56, Darius Olaru a fost înlocuit, însă spectacolul a continuat. Partida s-a încheiat la egalitate, 3-3, iar calificarea se va decide săptămâna viitoare, în Norvegia.

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Nota primită de Darius Olaru după meciul cu Bodø/Glimt

Jurnaliștii belgieni de la Wallfoot au analizat prestația românului, pe care l-au notat cu 7. Darius Olaru a fost lăudat pentru calitatea paselor și a fazelor fixe, însă mijlocașul a fost taxat pentru faptul că nu s-a implicat suficient în acțiunile ofensive.

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„Olaru – 7 – Nu a fost jucătorul cel mai implicat în atacurile lui Union, dar, atunci când românul pune piciorul pe minge, este clar că jocul se accelerează. Pasele sale în profunzime au fost adesea foarte precise, la fel și execuțiile din faze fixe. De altfel, unul dintre cornerele executate de el a dus la golul de 1-1”, au scris belgienii.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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