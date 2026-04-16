Meci de coșmar pentru Andrei Rațiu! A ratat incredibil din 5 metri, iar apoi a comis un penalty! Video

s-au întâlnit în returul sferturilor de finală din Conference League, iar Răzvan Marin și au fost trimiși în primul 11 de antrenorii lor.

Andrei Rațiu a făcut penalty în AEK Atena – Rayo Vallecano, iar Răzvan Marin a punctat

Confruntarea din Grecia a început excelent pentru gazde, iar Zini a deschis scorul în minutul 13, după care a urmat o presiunea și mai mare la poarta lui Batalla. În minutul 35, Rațiu a comis un fault în careu și arbitrul nu a ezitat și a acordat lovitură de la 11 metri. Fundașul dreapta al echipei naționale a încercat să-și blocheze adversarul, însă a putut să o facă doar în condiții neregulamentare .

Lovitura de pedeapsă a fost bătută de celălalt român implicat în meci, Răzvan Marin, care e recunoscut pentru sângele rece pe care îl are. Fotbalistul de la AEK Atena a șutat puternic, în colțul din stânga, iar în ciuda faptului că portarul oaspeților a atins balonul, acesta nu a putut să blocheze în cele din urmă execuția mijlocașului și astfel s-a făcut 2-0.

Marin a fost protagonistul unor momente emoționante după ce i-a dedicat reușita lui Mircea Lucescu, făcând un semn de L cu mâna stângă, iar cu mâna dreaptă a arătat o jumătate de inimă. Mijlocașul de la AEK a fost aproape de a mai marca o dată, în minutul 45, din lovitură liberă, însă șutul său puternic a fost scos în cele din urmă de portarul oaspeților.

Andrei Rațiu, ratare uriașă în duelul cu AEK Atena

Startul partidei a fost unul promițător pentru cei de la Rayo Vallecano, care au pus în pericol poarta grecilor chiar prin Andrei Rațiu. Isi Palazon a șutat puternic, de la marginea careului, balonul a fost respins, iar fundașul dreapta, urcat în atac, s-a trezit într-o poziție excelentă de a deschide scorul.

Internaționalul român a șutat cu stângul, din prima, din 5 metri, dar execuția sa nu a fost cadrată și astfel cei de la AEK Atena au scăpat de un gol care se putea a fi decisiv în ecuația calificării, în contextul în care în tur scorul a fost de 3-0 pentru iberici.