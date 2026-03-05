Meci de coșmar pentru colegul lui Drăgușin! Spurs conducea cu 1-0 când van de Ven a „comis-o”, iar apoi a urmat dezastrul. Foto

ADVERTISEMENT

Aflată la doar un punct de zona retrogradării, Tottenham avea mare nevoie de un succes în derby-ul londonez cu Crystal Palace. Cei de la Spurs au deschis scorul, însă mai apoi Micky van de Ven a fost eliminat direct, iar oaspeții au reușit să înscrie de 3 ori în doar 8 minute.

Dezastru pentru concurentul lui Radu Drăgușin. A îngropat-o pe Tottenham în meciul cu Crystal Palace

Tottenham a punctat în minutul 34 al partidei cu Crystal Palace, prin Dominic Solanke, însă avantajul a rezistat pentru foarte puțin timp. În minutul 38, Micky van de Ven l-a tras în careu pe Ismaila Sarr și a văzut cartonașul roșu direct pentru acest fault, iar senegalezul a transformat lovitura de la 11 metri.

ADVERTISEMENT

Faza poate fi urmărită . Mai apoi, Jorgen Strand Larsen i-a adus pe oaspeți în avantaj, iar Sarr a realizat „dubla”, stabilind scorul pauzei, 3-1 pentru Crystal Palace. , așadar antrenorul Igor Tudor a mizat în apărare pe Micky van de Ven, Kevin Danso și mijlocașul defensiv Joao Palhinha.

Olandezul va lipsi cel puțin o etapă după această eliminare, așadar Radu Drăgușin are mari șanse să evolueze în partida din următoarea rundă, pe Anfield contra lui Liverpool, care va avea loc pe 15 martie. Înainte de duelul contra „cormoranilor”, Tottenham va juca marți, 10 martie, pe Metropolitano împotriva lui Atletico Madrid în prima manșă a .

ADVERTISEMENT

Tottenham luptă pentru evitarea retrogradării

După , Tottenham a rămas pe locul 16 în Premier League, la doar un punct deasupra celor de la Nottingham Forest și West Ham United, „ciocănarii” aflându-se pe prima poziție retrogradabilă. , ținând cont de valoarea lotului și de statutul clubului.

ADVERTISEMENT

Ultima retrogradare a lui Spurs a fost în sezonul 1976-1977, însă echipa londoneză a revenit în prima divizie după doar un sezon. Tottenham se numără printre cele 6 cluburi care nu au retrogradat niciodată de la înființarea Premier League (în 1992), celelalte grupări fiind Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool și Everton.

Fanii lui Tottenham au părăsit stadionul la pauză

Foarte mulți dintre fanii lui Tottenham au ales să plece de la stadion încă de la pauză, ținând cont de faptul că echipa lor era condusă cu 3-1 și se afla în inferioritate numerică după eliminarea lui Micky van de Ven. Suporterii au criticat dur conducerea în acest sezon, dar și pe precedentul antrenor al echipei, Thomas Frank.

ADVERTISEMENT