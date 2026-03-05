Sport

Meci de coșmar pentru colegul lui Drăgușin! Spurs conducea cu 1-0 când van de Ven a „comis-o”, iar apoi a urmat dezastrul. Foto

Radu Drăgușin nu a putut să evolueze în meciul dintre Tottenham și Crystal Palace, iar concurentul său din centrul defensivei a comis o mare greșeală.
Bogdan Mariș
05.03.2026 | 23:43
Meci de cosmar pentru colegul lui Dragusin Spurs conducea cu 10 cand van de Ven a comiso iar apoi a urmat dezastrul Foto
ULTIMA ORĂ
Micky van de Ven a fost eliminat şi a oferit adversarilor un penalty în partida Tottenham - Crystal Palace. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Aflată la doar un punct de zona retrogradării, Tottenham avea mare nevoie de un succes în derby-ul londonez cu Crystal Palace. Cei de la Spurs au deschis scorul, însă mai apoi Micky van de Ven a fost eliminat direct, iar oaspeții au reușit să înscrie de 3 ori în doar 8 minute.

Dezastru pentru concurentul lui Radu Drăgușin. A îngropat-o pe Tottenham în meciul cu Crystal Palace

Tottenham a punctat în minutul 34 al partidei cu Crystal Palace, prin Dominic Solanke, însă avantajul a rezistat pentru foarte puțin timp. În minutul 38, Micky van de Ven l-a tras în careu pe Ismaila Sarr și a văzut cartonașul roșu direct pentru acest fault, iar senegalezul a transformat lovitura de la 11 metri.

ADVERTISEMENT

Faza poate fi urmărită AICI. Mai apoi, Jorgen Strand Larsen i-a adus pe oaspeți în avantaj, iar Sarr a realizat „dubla”, stabilind scorul pauzei, 3-1 pentru Crystal Palace. Radu Drăgușin nu a fost disponibil pentru acest joc, așadar antrenorul Igor Tudor a mizat în apărare pe Micky van de Ven, Kevin Danso și mijlocașul defensiv Joao Palhinha.

Olandezul va lipsi cel puțin o etapă după această eliminare, așadar Radu Drăgușin are mari șanse să evolueze în partida din următoarea rundă, pe Anfield contra lui Liverpool, care va avea loc pe 15 martie. Înainte de duelul contra „cormoranilor”, Tottenham va juca marți, 10 martie, pe Metropolitano împotriva lui Atletico Madrid în prima manșă a optimilor din UEFA Champions League.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

Tottenham luptă pentru evitarea retrogradării

După eșecul suferit contra lui Crystal Palace, Tottenham a rămas pe locul 16 în Premier League, la doar un punct deasupra celor de la Nottingham Forest și West Ham United, „ciocănarii” aflându-se pe prima poziție retrogradabilă. O cădere în Championship ar reprezenta un dezastru de proporții pentru cei de la Spurs, ținând cont de valoarea lotului și de statutul clubului.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Ultima retrogradare a lui Spurs a fost în sezonul 1976-1977, însă echipa londoneză a revenit în prima divizie după doar un sezon. Tottenham se numără printre cele 6 cluburi care nu au retrogradat niciodată de la înființarea Premier League (în 1992), celelalte grupări fiind Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool și Everton.

Fanii lui Tottenham au părăsit stadionul la pauză

Foarte mulți dintre fanii lui Tottenham au ales să plece de la stadion încă de la pauză, ținând cont de faptul că echipa lor era condusă cu 3-1 și se afla în inferioritate numerică după eliminarea lui Micky van de Ven. Suporterii au criticat dur conducerea în acest sezon, dar și pe precedentul antrenor al echipei, Thomas Frank.

ADVERTISEMENT

Gestul făcut de Nadia Comăneci pentru mama sa, Ștefania. Zeița de la Montreal...
Fanatik
Gestul făcut de Nadia Comăneci pentru mama sa, Ștefania. Zeița de la Montreal a uimit pe toată lumea
Etapa 29 din Premier League, exclusiv pe Voyo! Tottenham – Crystal Palace 1-3....
Fanatik
Etapa 29 din Premier League, exclusiv pe Voyo! Tottenham – Crystal Palace 1-3. Un nou pas greșit pentru echipa lui Drăgușin, care ajunge la 11 meciuri fără victorie
Mirel Rădoi și Adi Ilie, împreună la FCSB? Mutu a analizat planul lui...
Fanatik
Mirel Rădoi și Adi Ilie, împreună la FCSB? Mutu a analizat planul lui Gigi Becali: „Soluția câștigătoare”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19...
iamsport.ro
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19 ani, părinții au fost devastați, o tragedie fără margini'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!