Meci de coșmar pentru Ngezana! Greșeală decisivă la golul marcat de Steaua Roșie, plus o altă eroare colosală

Siyabonga Ngezana, titular în duelul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB, a avut o prestație dezamăgitoare, fiind unul dintre cei mai slabi jucători ai campioanei României.
Mihai Alecu
28.11.2025 | 00:05
Meci de cosmar pentru Ngezana Greseala decisiva la golul marcat de Steaua Rosie plus o alta eroare colosala
FCSB are probleme mari, iar Ngezana nu se regăsește
Fundașul central african nu mai este la același nivel din sezonul trecut, iar acest lucru o afectează foarte tare pe FCSB, care nu are rezultatele așteptate de către suporteri.

Meci de uitat pentru Ngezana în duelul cu Steaua Roșie

Ngezana a fost un stâlp al defensivei celor de la FCSB în stagiunea trecută și se vorbea chiar de un posibil transfer al acestuia la un club din Ligue 1. Totuși, acesta are un regres în evoluții care este vizibil și a fost criticat chiar și de către Gigi Becali pentru că nu mai aduce siguranța din anii trecuți. Omul de afaceri a spus că speră ca sud-africanul să-și revină și să contribuie la revirimentul echipei.

La partida contra celor de la Steaua Roșie, fundașul central a greșit decisiv la golul marcat de sârbi. El a pasat greșit, în careu, un adversar a recuperat mingea sus, a centrat și Bruno Duarte a înscris cu o lovitură de cap. A mai urmat o fază în repriza secundă, când de asemenea Ngezana a pasat direct la adversar, iar Ivanic a scăpat singur cu Lukas Zima. Acesta a ratat însă și nu a profitat de eroarea făcută de jucătorul de la FCSB.

Ngezana, probleme de indisciplină la FCSB

Înainte de meciul pe care FCSB l-a jucat în SuperLiga, cu Hermannstadt, terminat la egalitate, 3-3, Ngezana ar fi plecat din cantonament și s-a dus să se vadă cu fostul său coleg de la echipa bucureșteană, Damjan Djokovic, care este legitimat la CFR Cluj.

„Și eu sunt vinovat, că nu am fost pe la echipă. Sunt prea prieten cu MM Stoica. A plecat ăla, Ngezana, din cantonament, îți dai seama? S-a întâlnit cu Djokovic, că sunt prieteni. Bine, hai, nu mai contează”, a dezvăluit Gigi Becali.

