Sport

Meci de coșmar pentru românul titular în Chelsea – Milan! Cine e puștiul care și-a dat autogol și a luat roșu după 18 minute! Video

Românul titularizat în amicalul Chelsea - Milan a avut 18 minute de coșmar. De atât a avut nevoie ca să își dea autogol și să fie eliminat
Cristian Măciucă
10.08.2025 | 18:35
Meci de cosmar pentru romanul titular in Chelsea Milan Cine e pustiul care sia dat autogol si a luat rosu dupa 18 minute Video
ULTIMA ORĂ
Meci de coșmar pentru românul titular în Chelsea - Milan! Cine e puștiul care și-a dat autogol și a luat roșu după 18 minute! FOTO: Fanatik

Meci de coșmar pentru Andrei Coubiș (21 de ani). Fotbalistul român a fost titular la AC Milan în amicalul cu Chelsea, dar a avut o prestație catastrofală.

ADVERTISEMENT

Fotbalist român, titular în Chelsea – Milan, și-a dat autogol și a luat roșu în doar 18 minute

Coubiș, care a refuzat să mai reprezinte naționala României, după ce a fost selecționat la Italia U20, a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul cu Chelsea, din cadrul cantonamentului de vară. Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a început pe postul de fundaș central-dreapta, dar a avut o evoluție groaznică.

Coubiș a arătat că nu e ziua lui încă din minutul 5, când Reece James a executat lovitură liberă, iar fundașul român, care măsoară 1,89 metri, nu s-a înțeles cu Mike Maignan și a provocat un autogol.

ADVERTISEMENT

Trei minute mai târziu, englezii au punctat din nou, prin Joao Pedro. Coubiș a avut partea lui de vină, deoarece brazilianul a înscris dintre el și Tomori, tot în urma unei centrări care nu a fost gestionată corect.

Apoi, în minutul 18, fundașul l-a faultat pe Joao Pedro din postură de ultim apărător și arbitrul i-a dat roșu direct.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

Ca urmare a acestei evoluții ratate, Andrei Coubiș a irosit o șansă uriașă pe care i-a oferită antrenorul Max Allegri, într-un moment în care AC Milan stă rău la capitolul fundașilor centrali, iar jucătorul cu dublă cetățenie putea să-și câștige un loc de titular.

ADVERTISEMENT
Italienii au dat verdictul, după ce Andrei Coubiș a debutat cu autogol și...
Digisport.ro
Italienii au dat verdictul, după ce Andrei Coubiș a debutat cu autogol și cartonaș roșu la AC Milan

Ce notă a primit Andrei Coubiș pentru prestația catastrofală din Chelsea – Milan

Pentru prestația sa slabă, Andrei Coubiș a fost notat cu 3 pe platforma SofaScore. În acest meci amical mai este implicat un jucător român, tot fundaș central, Matteo Duțu (19 ani), aflat pe banca de rezerve a „Diavolului Milanez”.

ADVERTISEMENT
Crystal Palace – Liverpool 2-2, în finala Supercupei Angliei. Londonezii restabilesc egalitatea
Fanatik
Crystal Palace – Liverpool 2-2, în finala Supercupei Angliei. Londonezii restabilesc egalitatea
FCSB – Unirea Slobozia, în etapa a 5-a din SuperLiga. Stadionul „Steaua”, din...
Fanatik
FCSB – Unirea Slobozia, în etapa a 5-a din SuperLiga. Stadionul „Steaua”, din nou casa roș-albaștrilor
Rapid și Craiova se revoltă împotriva FCSB! Apel către FRF și LPF: „Suspendați...
Fanatik
Rapid și Craiova se revoltă împotriva FCSB! Apel către FRF și LPF: „Suspendați decizia! Le oferiți un avantaj direct”. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
iamsport.ro
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!