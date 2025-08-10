Meci de coșmar pentru românul titular în Chelsea – Milan! Cine e puștiul care și-a dat autogol și a luat roșu după 18 minute! Video

Meci de coșmar pentru Andrei Coubiș (21 de ani). Fotbalistul român a fost titular la AC Milan în amicalul cu Chelsea, dar a avut o prestație catastrofală.

Fotbalist român, titular în Chelsea – Milan, și-a dat autogol și a luat roșu în doar 18 minute

, după ce a fost selecționat la Italia U20, a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul cu Chelsea, din cadrul cantonamentului de vară. a început pe postul de fundaș central-dreapta, dar a avut o evoluție groaznică.

Coubiș a arătat că nu e ziua lui încă din minutul 5, când Reece James a executat lovitură liberă, iar fundașul român, care măsoară 1,89 metri, nu s-a înțeles cu Mike Maignan și a provocat un autogol.

Trei minute mai târziu, englezii au punctat din nou, prin Joao Pedro. Coubiș a avut partea lui de vină, deoarece brazilianul a înscris dintre el și Tomori, tot în urma unei centrări care nu a fost gestionată corect.

Apoi, în minutul 18, fundașul l-a faultat pe Joao Pedro din postură de ultim apărător și arbitrul i-a dat roșu direct.

Ca urmare a acestei evoluții ratate, Andrei Coubiș a irosit o șansă uriașă pe care i-a oferită antrenorul Max Allegri, într-un moment în care AC Milan stă rău la capitolul fundașilor centrali, iar jucătorul cu dublă cetățenie putea să-și câștige un loc de titular.

Ce notă a primit Andrei Coubiș pentru prestația catastrofală din Chelsea – Milan

Pentru prestația sa slabă, Andrei Coubiș a fost notat cu 3 pe platforma SofaScore. În acest meci amical mai este implicat un jucător român, tot fundaș central, Matteo Duțu (19 ani), aflat pe banca de rezerve a „Diavolului Milanez”.