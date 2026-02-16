Sport

Controversă la Dinamo – Unirea Slobozia 1-0! Ialomițenilor le-a fost refuzat un gol valabil: „Softul nostru ne-a arătat că mingea a intrat în poartă”. Update

Meciul și deciziile controversate de arbitraj în SuperLiga. La Dinamo - Unirea Slobozia, oaspeții au cerut gol la o fază în care mingea ar fi depășit linia porții, dar tot ei au fost cei care s-au văzut conduși
Cristian Măciucă
16.02.2026 | 22:17
Controversa la Dinamo Unirea Slobozia 10 Ialomitenilor lea fost refuzat un gol valabil Softul nostru nea aratat ca mingea a intrat in poarta Update
ULTIMA ORĂ
Meci de infarct la Dinamo - Unirea Slobozia. Ialomițenii au cerut gol la o fază dubioasă, dar tot „câinii” au deschis scorul. FOTO: Captură Prima Sport 1
ADVERTISEMENT

Unirea Slobozia a cerut gol în minutul 65, când Alexandru Roșca și Kennedy Boateng au comis o eroare imensă. Ialomițenii au trimis mingea spre poarta goală, dar VAR-ul nu a validat reușita. Imediat, Dinamo a deblocat tabela pe Arena Națională.

UPDATE: Un soft a demonstrat că Unirea Slobozia merita să aibă gol valabil cu Dinamo

Nicolae Carnat, autorul șutului din minutul 65, a comentat la flash-interviu faza controversată din meciul cu Dinamo. Mijlocașul Sloboziei a urmărit reluările pe tabletă și crede că echipei sale trebuia să i se valideze golul.

ADVERTISEMENT

„Am încercat să dau la poartă cât mai repede, am văzut portarul ieșit. Cred că am lovit destul de bine mingea, am lovit-o cu interiorul, putea să fie gol. Nu văd foarte clar. Mie mi se pare că a intrat. Așa mi se pare mie după a treia reluare, asta e părere mea. Nu ne-a spus nimic arbitrul. Nu s-a comentat deloc faza. Nu am avut nicio discuție cu el”, a declarat Nicolae Carnat la flash-interviu.

După finalul partidei, faza a fost analizată și în studiopul „Digi Sport Special”, de la Digi Sport 1. Moderatorul Vali Moraru a dezvăluit că faza a fost verificată cu un soft, care demonstrează că mingea a trecut cu întreaga circumferință linia porții lui Dinamo.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

„Softul nostru ne-a arătat că mingea a intrat în poartă când Roșca a respins mingea. Încă un lucru pe care l-a observat colegul nostru este că cei din cabina VAR au oprit faza puțin mai devreme decât a făcut-o Roșca. Aici nu e vina VAR-ului, pentru că din reluările din transmisie nu era ceva evident”, a declarat Vali Moraru, moderatorul emisiunii Digi Sport Special.

ADVERTISEMENT
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei...
Digisport.ro
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”

Unirea Slobozia a cerut gol în meciul cu Dinamo

Unirea Slobozia putea deschide scorul pe Național Arena în minutul 65 al meciului cu Dinamo. Nicolae Carnat a profitat de o eroare imensă comisă de Alex Roșca și de Boateng și a trimis mingea spre poarta goală de la vreo 40 de metri. Cu un ultim efort, Roșca s-a întors între buturi și a respins balonul.

Pe unele reluări, mingea pare în poartă, dar golul nu a fost validat. Faza a fost analizată în camera VAR, acolo unde se aflau Viorel Flueran și Adrian Popescu, dar decizia brigăzii lui Sorin Vădana nu a fost schimbată. Atâta timp cât nu există „goal-line technology”, un astfel de gol nu poate fi validat de VAR decât dacă reluările demonstrează cât se poate de clar că balonul a depășit linia porții cu întreaga circumferință. – vezi VIDEO

ADVERTISEMENT

Ocazia ratată de Carnat le-a turnat plumb în picioare ialomițenilor, care, peste doar 6 minute, s-au văzut conduși de Dinamo. Raul Opruț, fundașul-golgheter al „câinilor”, a înscris pentru 1-0 cu o lovitură de cap după o centrare excelentă a lui Danny Armstrong.

gol unirea slobozia?
Faza la care Unirea Slobozia a cerut gol cu Dinamo. Captură Prima Sport 1

Golul lui Darius Olaru, validat în urmă cu doi ani într-un FCSB – Unirea Slobozia 3-0

Ialomițenii au toate motivele să fie supărați pentru faza din minutul 65. În toamna lui 2024, Unirea Slobozia a primit de la FCSB un gol după o asemănătoare. La final, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 3-0.

Atunci, Darius Olaru a deschis scorul pe Arena Națională, chiar dacă reluările TV nu au arătat cu exactitate că mingea a depășit linia porții cu întreaga circumferință. Deși brigada din teren, pe care o conducea George Cătălin Roman, nu a văzut gol, din VAR a intervenit Cătălin Popa și a validat reușita căpitanului de la FCSB.

PCH, mesaj controversat la meciul Dinamo – Unirea Slobozia: „Odihnește-te în pace!”
Fanatik
PCH, mesaj controversat la meciul Dinamo – Unirea Slobozia: „Odihnește-te în pace!”
Care este pensia lunară încasată de Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a luat...
Fanatik
Care este pensia lunară încasată de Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a luat titlul cu Craiova. Suma este incredibilă
S-a dezumflat de tot în 2026! Probleme pentru românul transferat în Occident pe...
Fanatik
S-a dezumflat de tot în 2026! Probleme pentru românul transferat în Occident pe 1,3 milioane de euro
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat...
iamsport.ro
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat un verdict acid: 'Logică de tâlhari! Cum să te gândești la așa ceva?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!