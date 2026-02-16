Controversă la Dinamo – Unirea Slobozia 1-0! Ialomițenilor le-a fost refuzat un gol valabil: „Softul nostru ne-a arătat că mingea a intrat în poartă”. Update

ADVERTISEMENT

Unirea Slobozia a cerut gol în minutul 65, când Alexandru Roșca și Kennedy Boateng au comis o eroare imensă. Ialomițenii au trimis mingea spre poarta goală, dar VAR-ul nu a validat reușita. Imediat, Dinamo a deblocat tabela pe Arena Națională.

Nicolae Carnat, autorul șutului din minutul 65, a comentat la flash-interviu faza controversată din meciul cu Dinamo. Mijlocașul Sloboziei a urmărit reluările pe tabletă și crede că echipei sale trebuia să i se valideze golul.

„Am încercat să dau la poartă cât mai repede, am văzut portarul ieșit. Cred că am lovit destul de bine mingea, am lovit-o cu interiorul, putea să fie gol. Nu văd foarte clar. Mie mi se pare că a intrat. Așa mi se pare mie după a treia reluare, asta e părere mea. Nu ne-a spus nimic arbitrul. Nu s-a comentat deloc faza. Nu am avut nicio discuție cu el”, a declarat

După finalul partidei, faza a fost analizată și în studiopul „Digi Sport Special”, de la Digi Sport 1. Moderatorul Vali Moraru a dezvăluit că faza a fost verificată cu un soft, care demonstrează că mingea a trecut cu întreaga circumferință linia porții lui Dinamo.

„Softul nostru ne-a arătat că mingea a intrat în poartă când Roșca a respins mingea. Încă un lucru pe care l-a observat colegul nostru este că cei din cabina VAR au oprit faza puțin mai devreme decât a făcut-o Roșca. Aici nu e vina VAR-ului, pentru că din reluările din transmisie nu era ceva evident”, a declarat Vali Moraru, moderatorul emisiunii Digi Sport Special.

Unirea Slobozia a cerut gol în meciul cu Dinamo

Nicolae Carnat a profitat de o eroare imensă comisă de Alex Roșca și de Boateng și a trimis mingea spre poarta goală de la vreo 40 de metri. Cu un ultim efort, Roșca s-a întors între buturi și a respins balonul.

Pe unele reluări, mingea pare în poartă, dar golul nu a fost validat. Faza a fost analizată în camera VAR, acolo unde se aflau Viorel Flueran și Adrian Popescu, dar decizia brigăzii lui Sorin Vădana nu a fost schimbată. Atâta timp cât nu există „goal-line technology”, un astfel de gol nu poate fi validat de VAR decât dacă reluările demonstrează cât se poate de clar că balonul a depășit linia porții cu întreaga circumferință. – vezi

Ocazia ratată de Carnat le-a turnat plumb în picioare ialomițenilor, care, peste doar 6 minute, s-au văzut conduși de Dinamo. a înscris pentru 1-0 cu o lovitură de cap după o centrare excelentă a lui Danny Armstrong.

Golul lui Darius Olaru, validat în urmă cu doi ani într-un FCSB – Unirea Slobozia 3-0

Ialomițenii au toate motivele să fie supărați pentru faza din minutul 65. În toamna lui 2024, La final, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 3-0.

Atunci, Darius Olaru a deschis scorul pe Arena Națională, chiar dacă reluările TV nu au arătat cu exactitate că mingea a depășit linia porții cu întreaga circumferință. Deși brigada din teren, pe care o conducea George Cătălin Roman, nu a văzut gol, din VAR a intervenit Cătălin Popa și a validat reușita căpitanului de la FCSB.