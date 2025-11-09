Meci de infarct pentru Dan Şucu! Genoa a ratat un penalty la 1-1 cu Fiorentina şi a luat gol imediat după. Video

ADVERTISEMENT

Fotbalul din Italia nu mai este la fel de spectaculos în acest sezon, însă oferă suspans și meciuri disputate până la ultimul fluier al arbitrului.

Genoa, meci plin de suspans cu Fiorentina. Trupa lui Șucu a făcut egal cu gruparea viola

Partida pe care Genoa și Fiorentina au jucat-o în runda cu numărul 11 este exemplul perfect. Formația patronată de Dan Șucu a condus ostilitățile, dar nu a putut să o învingă pe trupa la care Adrian Mutu a scris istorie în Serie A. Scorul a fost deschis în minutul 15, de către fundașul central Leo Ostigard, care marchează a doua etapă la rând pentru , după reușita din victoria cu Sassuolo, 2-1.

ADVERTISEMENT

Oaspeții au revenit însă pe tabelă și au egalat prin golul marcat de Albert Gudmunsson, care a înscris din lovitură de la 11 metri, doar 5 minute mai târziu. Meciul a intrat cu scor egal la pauză, însă imediat după reluare a avut un scenariu incredibil. Gazele au primit penalty, iar Lorenzo Colombo, fosta mare speranță a celor de la AC Milan, nu a marcat din lovitura de pedeapsă și le-a oferit o gură de oxigen celor de la Fiorentina.

Nicolae Stanciu, rezervă neutilizată în meciul dintre Genoa și Fiorentina

Aceștia au profitat și au preluat conducerea meciului, după ce în minutul 57 au înscris prin Roberto Piccoli, iar totul părea că merge prost pentru formația lui Dan Șucu. Totuși, confruntarea a luat o nouă întorsătură, de data această favorabilă celor de la Genoa. Lorenzo Colombo s-a revanșat și a adus egalitatea pe tabelă, în minutul 60, cu o finalizare precisă care a intrat în poarta apărată de David de Gea.

ADVERTISEMENT

Așa s-a terminat partida, asta după ce cele două echipe nu au mai putut marca în ultima jumătate de oră. Astfel, Genoa a ajuns la 7 puncte în clasament și o lasă pe Fiorentina pe ultimul loc, gruparea viola având doar 5 puncte. De menționat că a fost rezervă neutilizată pentru cei de la Genoa, asta după ce românul a fost accidentat și nu a evoluat din luna octombrie vreun minut pentru trupa italiană.