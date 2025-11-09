Sport

Meci de infarct pentru Dan Şucu! Genoa a ratat un penalty la 1-1 cu Fiorentina şi a luat gol imediat după. Video

Echipa patronată de Dan Șucu, Genoa, a avut parte de un meci de infarct în ultima etapă din Serie A, contra celor de la Fiorentina, în runda cu numărul 11.
Mihai Alecu
09.11.2025 | 18:03
Meci de infarct pentru Dan Sucu Genoa a ratat un penalty la 11 cu Fiorentina si a luat gol imediatdupaVideo
ULTIMA ORĂ
Meci de infarct pentru Dan Şucu! Genoa a ratat un penalty la 1-1 cu Fiorentina şi a luat gol imediat după. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fotbalul din Italia nu mai este la fel de spectaculos în acest sezon, însă oferă suspans și meciuri disputate până la ultimul fluier al arbitrului.

Genoa, meci plin de suspans cu Fiorentina. Trupa lui Șucu a făcut egal cu gruparea viola

Partida pe care Genoa și Fiorentina au jucat-o în runda cu numărul 11 este exemplul perfect. Formația patronată de Dan Șucu a condus ostilitățile, dar nu a putut să o învingă pe trupa la care Adrian Mutu a scris istorie în Serie A. Scorul a fost deschis în minutul 15, de către fundașul central Leo Ostigard, care marchează a doua etapă la rând pentru formația genoveză, după reușita din victoria cu Sassuolo, 2-1.

ADVERTISEMENT

Oaspeții au revenit însă pe tabelă și au egalat prin golul marcat de Albert Gudmunsson, care a înscris din lovitură de la 11 metri, doar 5 minute mai târziu. Meciul a intrat cu scor egal la pauză, însă imediat după reluare a avut un scenariu incredibil. Gazele au primit penalty, iar Lorenzo Colombo, fosta mare speranță a celor de la AC Milan, nu a marcat din lovitura de pedeapsă și le-a oferit o gură de oxigen celor de la Fiorentina.

Nicolae Stanciu, rezervă neutilizată în meciul dintre Genoa și Fiorentina

Aceștia au profitat și au preluat conducerea meciului, după ce în minutul 57 au înscris prin Roberto Piccoli, iar totul părea că merge prost pentru formația lui Dan Șucu. Totuși, confruntarea a luat o nouă întorsătură, de data această favorabilă celor de la Genoa. Lorenzo Colombo s-a revanșat și a adus egalitatea pe tabelă, în minutul 60, cu o finalizare precisă care a intrat în poarta apărată de David de Gea.

ADVERTISEMENT
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24.ro
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii

Așa s-a terminat partida, asta după ce cele două echipe nu au mai putut marca în ultima jumătate de oră. Astfel, Genoa a ajuns la 7 puncte în clasament și o lasă pe Fiorentina pe ultimul loc, gruparea viola având doar 5 puncte. De menționat că Nicolae Stanciu a fost rezervă neutilizată pentru cei de la Genoa, asta după ce românul a fost accidentat și nu a evoluat din luna octombrie vreun minut pentru trupa italiană.

ADVERTISEMENT
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini...
Digisport.ro
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Gloria Bistriţa – Borussia Dortmund 18-15! Echipa lui Carlos Viver vrea să îşi...
Fanatik
Gloria Bistriţa – Borussia Dortmund 18-15! Echipa lui Carlos Viver vrea să îşi continue parcursul fabulos
Scandal de proporții! Colegul lui Erling Haaland își așteaptă sentința după ce a...
Fanatik
Scandal de proporții! Colegul lui Erling Haaland își așteaptă sentința după ce a distribuit conținut explicit cu minori
Profețiile lui Mitică, luni, 10 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir,...
Fanatik
Profețiile lui Mitică, luni, 10 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gestul lui Novak Djokovic l-a impresionat pe Ilie Năstase: 'Nu e ușor' 
iamsport.ro
Gestul lui Novak Djokovic l-a impresionat pe Ilie Năstase: 'Nu e ușor' 
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!