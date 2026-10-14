Meci de infarct pentru Olăroiu! Al Jazira câștigă la ultima fază și este lider în Liga Campionilor

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, a învins la ultima fază pe Arkadag, în etapa a doua din Liga Campionilor 2, 2-1. Victoria a urcat echipa din Emiratele Arabe Unite pe prima poziție a grupei.

Victorie la ultima fază pentru echipa lui Cosmin Olăroiu

Al Jazira a controlat prima parte a jocului, având o posesie covârșitoare: 72%. Elevii lui Cosmin Olăroiu au finalizat de 14 ori, însă Berdiyev, portarul lui Arkadag, s-a opus deschiderii scorului. Cele două echipe au mers la cabine la egalitate, 0-0, însă tehnicianul român a forțat victoria.

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Reveniți de la cabine, jucătorii lui Al Jazira au continuat să atace. În minutul 51, Malcom a centrat în careu, dar Anagulyyev a blocat mingea cu mâna și trupa din Emirate a beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Același Malcom a șutat spre colțul drept, la semiînălțime și a deschis scorul.

7 minute mai târziu, Arkadag a beneficiat de o lovitură liberă, de la aproximativ 25 de metri. Mingea a lovit bara și a ricoșat în apropierea punctului cu var, unde se aflau trei jucători turkmeni, dar au reluat balonul pe lângă poartă. Arkadag a restabilit egalitatea în minutul 66, prin Byashimov.

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Formația din Turkmenistan s-a retras pentru a conserva rezultatul, însă fără succes. În minutul 95, ultimul de prelungire, Malcom a centrat în careu, Al Memari a șutat, dar mingea a fost respinsă de portar. Balonul a ajuns aproape de Mujkic, care lovit mingea cu capul și a marcat golul victoriei. După reușită, s-a auzit fluierul final.

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Cosmin Olăroiu este lider în Liga Campionilor

și victoria obținută împotriva lui Arkadag a urcat pe Al Jazira pe primul loc al grupei, cu 4 puncte din 2 meciuri. Diferența dintre echipa lui Cosmin Olăroiu și ocupanta locului 3, prima poziție aflată sub linia calificării în fazele eliminatorii ale competiției, este de numai un punct:

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Al Jazira (2-1) – 4 puncte Arkadag (2-2) – 3 puncte Al Muharraq (2-1) – 3 puncte Gol Gohar (0-2) – 0 puncte

Echipa românului mai are de disputat 4 partide în faza grupelor competiției, dintre care 2 pe teren propriu. Faza competiției se va încheia pe 9 decembrie, iar competiția va reveni, cu fazele eliminatorii, în luna februarie: