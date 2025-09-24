Craiova devine „capitala“ futsalului miercuri seară! Echipa națională a României va susține azi, 24 septembrie, cel mai important meci din ultimii ani, returul barajului de calificare la din 2026, contra Ungariei. Meciul va avea loc la Craiova, în Sala Polivalentă, de la ora 19.30, iar atmosfera se anunță una incendiară! De asemenea, cei din afara Craiovei și care nu au prins bilet pot viziona partida atât pe Pro Arena, cât și pe FRF.tv.

Sold-out la meciul de futsal dintre România și Ungaria

„Nebunie“ este puțin spus pentru ce va urma în această seară, la Sala Polivalentă. Duelul dintre România și Ungaria, decisiv pentru un loc la turneul ce va fi organizat în perioada 21 ianuarie – 7 februarie 2026 în Lituania, Letonia și Slovenia, este sold-out, fiind așteptați la sală peste 3500 de spectatori. Reamintim că, în partida tur, de la Debrecen, Ungaria a învins la limită, scor 3-2.

Înainte de startul pregătirii pentru meci, selecționerul Endre Kacsó a vorbit la conferința de presă despre ceea ce va urma în această seară, la Craiova.

„Echipa națională are nevoie de susținere, o calificare ar însemna enorm atât pentru futsalul românesc, dar și pentru sportul autohton. Am văzut că se joacă cu casa închisă. Publicul de aici este iubitor de sport, motiv pentru care am ales Craiova ca locație pentru meciul retur cu Ungaria”, a spus Endre Kacsó.

Mai apoi, Adrian Pânzaru, unul dintre veteranii și liderii echipei, a vorbit premergător partidei.

„Am jucat contra Ungariei la barajul din 2015, am pierdut în ultima secundă calificarea la turneul final și îmi amintesc și acum acel gol primit, dar și cum s-au comportat cu noi. Trebuie să le arătăm că jucăm acasă, trebuie să ne luăm revanșa. O calificare la un Campionat European înseamnă enorm atât pentru sportul românesc, cât și pentru noi, jucătorii”, a punctat și Adrian Pânzaru.

Jucătorii României, înjurați și huiduiți în Ungaria, la meciul tur

Meciul tur, de la Debrecen, nu a avut doar o desfășurare normală a activității, așa cum se întâmplă, în general, la majoritatea jocurilor de futsal. Fanii maghiari au pus o presiune uriașă pe jucătorii României, i-au huiduit din primul până în ultimul minut și i-au înjurat ca la „ușa cortului“. Mai mult de atât, suporterii Ungariei s-au întors cu spatele în timpul intonării imnului național al României.

Acum, la mai puțin de o săptămână distanță, disputa se mută în România, iar fanii futsalului, dar și ai fotbalului din Oltenia au luat cu asalt casele de bilete. Din informațiile FANATIK, ultrașii din cele două peluze ale echipelor de fotbal din Craiova, și Peluza Sud, susținătoarea lui FCU Craiova, vor fi prezente pentru a-i încuraja pe tricolori, în timp ce Ungaria va fi susținută, cel mai probabil, de un grup de peste 150 de fani.

Meci de risc maxim, se întâlnesc galeriile Craiovei și cea a Ungariei

Disputa de miercuri, din Craiova, este una considerată de risc maxim de către Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova. Având în vedere istoricul din punct de vedere sportiv dintre România şi Ungaria, dar şi divergenţele şi problemele cauzate de fanii maghiari la meciul tur, de la Debrecen, Sala Polivalentă din Bănie va fi „împânzită“ de jandarmi la ora meciului.

„Miercuri, 24 septembrie a.c., efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică pe timpul desfășurării Play-off-ului European Futsal 2026, dintre echipele reprezentative ale României și Ungariei, care se va juca în Sala Polivalentă din municipiul Craiova, începând cu ora 19:30. Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru deplasarea în condiții de siguranță a suporterilor, precum și pe timpul desfășurării meciului, aflându-se în imediata apropiere a Sălii Polivalente.

Vom acționa preventiv pentru descurajarea comportamentelor provocatoare și pentru intervenția rapidă în cazul unor posibile tulburări ale ordinii și liniștii publice. Pentru evitarea incidentelor, rugăm suporterii să nu se implice în acte care pot tulbura ordinea și liniștea publică și să se delimiteze de orice formă de agresivitate verbală sau fizică! De asemenea, recomandăm să se evite deplasarea în grupuri mari în zonele aglomerate şi să nu se răspundă provocărilor“, se arată în comunicatul emis de către Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova.