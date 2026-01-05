Sport

Meci fără spectatori din cauza rasismului! Real Madrid a făcut anunțul cu 3 zile înaintea partidei

Real Madrid și-a anunțat fanii că meciul programat peste 3 zile se va juca fără spectatori. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre madrileni și de ce a fost luată această măsură.
Mihai Dragomir
05.01.2026 | 17:30
Meci fara spectatori din cauza rasismului Real Madrid a facut anuntul cu 3 zile inaintea partidei
Real Madrid și anunțul de ultim moment pentru fanii săi. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Real Madrid a făcut un anunț important cu 3 zile înaintea meciului pe care îl are de disputat. Madrilenii le-au comunicat fanilor că partida nu va avea spectatori. De ce s-a ajuns aici, de fapt.

Real Madrid va juca fără spectatori

Nu doar fotbalul a revenit după sărbători, ci și baschetul. Anul nu a început tocmai bine pentru Real Madrid, care a fost învinsă de Barcelona, scor 100-105, chiar în capitala Spaniei, în primul El Clasico din 2026 la baschet masculin.

Real, care și-a revoltat fanii după ce a prezentat în toamna anului trecut un jucător de 11 ani, le-a mai făcut un anunț trist suporterilor. Mai exact, meciul din Euroliga contra Maccabi Tel Aviv, programat joi, 8 ianuarie, se va juca fără spectatori. Riscul unor incidente este foarte mare, motiv pentru care autoritățile au suspendat orice fel de prezență a suporterilor, iar clubul va rambursa banii plătiți pentru bilete.

„Real Madrid CF anunță că meciul din Euroliga de joia viitoare, 8 ianuarie, dintre Real Madrid și Maccabi Tel Aviv va avea loc fără spectatori.

În urma ședinței Comisiei de Stat împotriva Violenței, Rasismului, Xenofobiei și Intoleranței în Sport, care a declarat meciul ca fiind de risc ridicat, Real Madrid respectă astfel recomandarea făcută de Poliția Națională.

Costul biletelor achiziționate pentru acest meci va fi rambursat imediat și automat, fără a fi nevoie ca cumpărătorul să solicite acest lucru. În cazul abonamentelor pentru sezonul regulat, suma corespunzătoare va fi creditată pentru reînnoirea pentru sezonul următor”, se arată pe site-ul oficial al lui Real Madrid.

Recordul negativ atins de Real Madrid la fotbal

Real Madrid a înregistrat un record negativ la final de 2025. Deși echipa din capitala Spaniei a jucat cele mai multe meciuri, nu a pus mâna pe vreun trofeu. Mai exact, clubul de pe Berbanebeu a bifat 67 de meciuri în toate competițiile anul trecut (Carlo Ancelotti 36 de meciuri, iar Xabi Alonso 31). Anterior, madrilenii jucaseră cele mai multe meciuri într-un an în 2000 (66).

