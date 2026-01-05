Meci fără spectatori din cauza rasismului! Real Madrid a făcut anunțul cu 3 zile înaintea partidei

ADVERTISEMENT

Real Madrid a făcut un anunț important cu 3 zile înaintea meciului pe care îl are de disputat. Madrilenii le-au comunicat fanilor că partida nu va avea spectatori. De ce s-a ajuns aici, de fapt.

Real Madrid va juca fără spectatori

Nu doar fotbalul a revenit după sărbători, ci și baschetul. Anul nu a început tocmai bine pentru Real Madrid, care a fost învinsă de Barcelona, scor 100-105, chiar în capitala Spaniei, în primul El Clasico din 2026 la baschet masculin.

Real, , le-a mai făcut un anunț trist suporterilor. Mai exact, meciul din Euroliga contra Maccabi Tel Aviv, programat joi, 8 ianuarie, se va juca fără spectatori. Riscul unor incidente este foarte mare, motiv pentru care autoritățile au suspendat orice fel de prezență a suporterilor, iar clubul va rambursa banii plătiți pentru bilete.

„Real Madrid CF anunță că meciul din Euroliga de joia viitoare, 8 ianuarie, dintre Real Madrid și Maccabi Tel Aviv va avea loc fără spectatori.

În urma ședinței Comisiei de Stat împotriva Violenței, Rasismului, Xenofobiei și Intoleranței în Sport, care a declarat meciul ca fiind de risc ridicat, Real Madrid respectă astfel recomandarea făcută de Poliția Națională.

Costul biletelor achiziționate pentru acest meci va fi rambursat imediat și automat, fără a fi nevoie ca cumpărătorul să solicite acest lucru. În cazul abonamentelor pentru sezonul regulat, suma corespunzătoare va fi creditată pentru reînnoirea pentru sezonul următor”, se arată pe

Recordul negativ atins de Real Madrid la fotbal

Deși echipa din capitala Spaniei a jucat cele mai multe meciuri, nu a pus mâna pe vreun trofeu. Mai exact, clubul de pe Berbanebeu a bifat 67 de meciuri în toate competițiile anul trecut (Carlo Ancelotti 36 de meciuri, iar Xabi Alonso 31). Anterior, madrilenii jucaseră cele mai multe meciuri într-un an în 2000 (66).