Meci istoric pentru CFR Cluj! Ce se întâmplă la partida cu Petrolul: „O fotografie nu e de ajuns!”

, arena „Lupilor” va mai găzdui un moment istoric. La partida Petrolul Ploiești – CFR Cluj, ardelenii vor atinge borna de 1000 de meciuri în primul eșalon din România.

Meci istoric pentru CFR Cluj

CFR Cluj, echipa înființată în 1907, este unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din țară. Prima dată când ardelenii evoluau pe prima scenă a fotbalului românesc a fost în anul 1947.

După 30 de sezoane în total în primul eșalon și 8 titluri de campioană, CFR Cluj sărbătorește o bornă istorică la meciul din deplasare cu Petrolul. Echipa din Gruia a transmis faptul că partida de la Ploiești va fi cea de-a o mia din prima ligă.

„O fotografie nu e de ajuns!”

„Se spune că o imagine valorează cât o mie de cuvinte! Pentru 1000 de meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc, însă, o fotografie nu e de ajuns. Nici măcar 1000 de imagini nu ar putea îngloba sutele de mii de aplauze sau nenumăratele zâmbete pe care băieții noștri ni le-au adus.

Pentru cele 1000 de meciuri în Liga 1 stau dovadă cele 8 titluri de Campioană pentru care atât jucătorii, cât și staff-ul tehnic și administrativ au muncit neîntrerupt. Pentru această bornă importantă stați dovadă voi, suporterii, care ne-ați fost alături încă de la primul nostru duel.

CFRiști, astăzi jucăm meciul 1000! Haideți să ne bucurăm împreună de această performanță și, tot împreună, să luptăm pentru victorie!”, a fost mesajul celor de la CFR Cluj.

Dan Petrescu a primit o ofertă din străinătate. Ce a spus tehnicianul lui CFR Cluj

Dan Petrescu este un antrenor cu renume, cel puțin în România, unde a trâns câteva titluri de campion.„Am avut ofertă şi acum o săptămână, am avut o foarte mare ofertă.

Nu mai contează de unde, dar nu din România! Poate să vină oricând o ofertă pentru mine, dar eu mi-am dorit tot timpul să fiu la CFR, asta voi ştiţi.

Am stat aici cel mai bine, mă simt bine. Acum ştiu că dacă nu am rezultate, chiar dacă am avut în trecut, nu mă aşteaptă nimeni nici 5 minute. Din păcate, asta e realitatea cruntă a fotbalului românesc şi aici la CFR”, a spus printre altele antrenorul lui CFR Cluj.