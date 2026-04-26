Meci mare făcut de Louis Munteanu la Washinghton. Românul a fost cel mai bun jucător al echipei sale

Louis Munteanu a spart gheața peste Ocean. Fostul atacant de la CFR Cluj a marcat primul gol pentru DC United, care a învins Orlando City, scor 3-2, după un meci spectaculos, decis în ultimele minute. Românul, introdus ca titular, a fost cel mai bun om al echipei sale, fiind notat cu 8,1.

Louis Munteanu a marcat primul gol în MLS

Disputată pe Audi Field, partida a început bine pentru gazde, care au condus încă din start. Hopkins a deschis scorul în minutul 10. Orlando, viitoarea echipă a lui Antoine Griezmann, a reacționat și a întors scorul prin două reușite importante, venite în minutele 56 (Ellis) și 67 (Spicer).

După ce a primit un cartonaș galben, în minutul 75, . El a șutat din afara careului, mingea mușcând gazonul în fața portarului, care a plonjat neputincios. A fost primul gol al românului, după șapte meciuri jucate în tricoul lui DC.

El a avut și două perioade în care a fost accidentat, lipsind din echipă. Golul victoriei celor de la DC United a venit în minutul 90, când Rowles a înscris cu capul, după un corner. După zece etape, United este pe locul 10 în Conferința de Est a MLS.

Inter Miami e fără victorie pe noul stadion

În aceeași competiție, Inter Miami a remizat, pe teren propriu, cu New England Revolution, scor 1-1. Echipa din Miami rămâne fără victorie în trei meciuri disputate pe Nu Stadium, noua arenă a formației la care joacă Lionel Messi. Anterior, Inter a făcut 2-2 cu Austin FC și tot 2-2 cu New York Red Bulls.

În această perioadă, Miami a câștigat cele două meciuri disputate în deplasare – la Colorado Rapids și Real Salt Lake – ambele sub conducerea antrenorului interimar Guillermo Hoyos, care l-a înlocuit pe Javier Mascherano pe 14 aprilie.

Inter Miami ocupă locul al doilea în Conferința de Est, cu 19 puncte, la trei puncte în fața echipei New England și la trei puncte sub liderul Nashville, care însă un meci mai puțin disputat. Argentinianul are opt goluri în 11 partide în acest sezon.