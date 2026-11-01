Sport

Meci nebun cu 8 goluri într-un campionat puternic din Europa! Golul victoriei a venit în minutul 90+2

Gabriel Neagu
01.11.2026 | 19:22
Meci nebun cu 8 goluri intrun campionat puternic din Europa Golul victoriei a venit in minutul 902
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8 goluri s-au marcat în duelul dintre Young Boys și FC Zurich. sursa foto: hepta
Campionatul elvețian a adus unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale acestui început de sezon. Mai multe răsturnări de scor au fost consemnate la Berna.
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Etapa 12 din SuperLiga Elveției a adus unul dintre cele mai spectaculoase scoruri din istoria campionatului. Meciul a consemnat mai multe întoarceri de rezultat și oaspeții și-au adjudecat victoria în ultimele minute ale partidei.

5 goluri s-au marcat în prima repriză a ”thriller-ului” de la Berna

Partida dintre Young Boys Berna și Zurich a adus unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale acestui început de sezon. Încărcătura meciului a fost alimentată și de parcursul celor două echipe în campionat. Young Boys se află pe poziția 2, în timp ce Zurich a avut un start de stagiune peste așteptări și ocupă locul 5.

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În căutarea unei reveniri pe pozițiile de podium ale campionatului, Zurich a început mai bine partida. Oaspeții au profitat de un fault în careu comis de Zesiger și au deschis scorul, prin Keny, în minutul 12. Bucuria lui Zurich nu a durat mult timp. Young Boys a restabilit egalitatea 10 minute mai târziu. Atunci, Samuel Essende a preluat o pasă a lui Lewin Blum și l-a învins pe Huber.

Jucătorii lui Zurich nu s-au lăsat intimidați de egalarea rapidă și au plecat, din nou, spre atac. Inițiativa lor a fost răsplătită în minutul 25, când Umeh Emmanuel a readus gruparea de pe Letzigrund în avantaj. Young Boys a reușit să întoarcă scorul până la finalul primei reprize. Pentru trupa lui Gerardo Seoane au punctat Samuel Essende, în minutul 29, și Alvyn Sanches, în minutul 40.

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Zurich a întors scorul după pauză

”Thriller-ul” de la Berna a continuat și după revenirea de la cabine. Deși Young Boys a încercat să conserve avantajul, breșele din apărare le-au distrus planul. În minutul 60, imediat după ce gazdele au efectuat 3 schimbări, Zurich a restabilit egalitatea, prin Comenencia. Fotbalistul care a evoluat la Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic, pentru Curacao, a marcat din pasa lui Doron Liechtenstein.

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Zurich a preluat controlul partidei de pe Wankdorf și au continuat să pună presiune la poarta lui Keller. Elevii lui Koller au întors scorul în minutul 82, prin reușita lui Selmin Hodza. Zurich a dat lovitura decisivă în al treilea minut de prelungiri, prin Umeh Emmanuel. Astfel, jucătorul nigerian a semnat primul său hat-trick din acest sezon.

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În urma succesului de la Berna, Zurich se află pe locul 4 în SuperLiga Elveției, cu 20 de puncte. În tabăra cealaltă, diferența dintre Lugano, liderul campionatului, și Young Boys, echipa de pe locul secund, a crescut. Acum, ”galben-negrii” trebuie să recupereze 11 puncte pentru a urca pe fotoliul de lider al campionatului elvețian.

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