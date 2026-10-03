Meci nebun cu 9 goluri! Echipa din SuperLiga a luat 4 goluri în 15 minute

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Ploaie de goluri în partida de verificare pe care FC Botoșani a susținut-o în compania mai modestei Cetatea Suceava. Echipa din SuperLiga nu a avut o prestație prea bună, iar defensiva a lăsat din plin de dorit.

Goluri pe bandă rulantă luată de echipa din SuperLiga

Profitând de pauza competițională datorată partidelor echipelor naționale, FC Botoșani a aranjat un amical cu Cetatea Suceava, . A fost un test care ar trebui să-i ridice mari semne de întrebare antrenorului Marius Croitoru, deoarece apărarea a fost depășită mult prea ușor.

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Sucevenii s-au impus cu scorul de 5-4 pe stadionul ”Municipal” din Botoșani, iar patru dintre goluri au fost înscrise în decurs de doar 15 minute. Pentru învingători au punctat David (41 penalty), Perju (45+2), Ferhaoui (46, 90+4) și Bujor (56), în timp ce pentru prim divizionară au marcat Mitrov (18 penalty), Idowu (33, 59) și Dumiter (45).

În acest joc de verificare, Marius Croitoru a început cu următoarea formulă de echipă: Gurău – Bayeye, Miron, Diaw, Ilaș – Lucas de Vega, Bordeianu, Ongenda – Mitrov, Dumiter, Idowu. Pe parcursul meciului au mai intrat în teren Dincă, Șuchianu, Sadiku, Țigănașu, Creț, Preda, Kovtaliuk, Markovic, Șorodoc și I. Răducan.

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Ce urmează pentru cele două formații

Cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori în acest an, tot în jocuri de pregătire. Pe 30 ianuarie, Cetatea s-a impus cu 2-1, iar în amicalul disputat la Suceava, pe 10 iulie, înaintea startului actualului sezon, FC Botoșani a câștigat cu 4-3.

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Trupa lui Croitoru se pregătește de partida de pe teren propriu cu UTA, din etapa a 11-a a SuperLigii, care se va disputa sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 17:15. De partea cealaltă, pentru Cetatea Suceava urmează jocul de acasă cu CSC Dumbrăvița, din etapa a 9-a a Ligii 2.

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Clubul din SuperLiga are interdicție la transferuri

FC Botoșani nu are o primă parte de sezon prea bună și se află pe locul 12 în clasamentul din SuperLiga. Mai mult, moldovenii pentru următoarele trei perioade de mercato din cauza unei datorii la un fost jucător, însă patronul Valeriu Iftime a explicat la FANATIK SUPERLIGA că nu e nimic care să-l sperie.

”Eu nu știu exact ce e acolo. M-a sunat președintele clubului, domnul Ignat. Este un conflict cu unul ‘Junior’, nu știu cum îl cheamă pe copil. Este o chestiune absolut neclară. Eu pot plăti în 15 minute și mă deblochez, dar este o discuție între club și un avocat, care nu știu ce au făcut pe acolo, dar nu este o chestiune care să mă deranjeze sau să mă încurce.

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Este o chestiune de 100.000 de euro. O încurcătură cu un jucător de care mai știu că-l cheamă doar ‘Junior’ și nu mai știu cum. Este o ceartă cu tot felul de jucători din ăștia, pe care noi îi aducem, dar suntem fraieri, pentru că au impresari care mint.

Nu sunt eu cel mai vinovat aici, am o întreagă echipă care se ocupă de asta. După care vine aici, ba e bolnav, ba nu joacă, după care își cere drepturile și pleacă. Apoi sunt tot felul de certuri din astea, care până la urmă se rezolvă.

Chiar te deranjează, te ia un pic așa de fraier. Unul care nu joacă deloc și cere bani pe nu știu cât timp… dar e dreptul lor, trebuie respectat, iar ca atare o să rezolvăm tema asta. Nu e nicio problemă ca FC Botoșani să aibă interdicție la transferuri. Vreau mai întâi să lămuresc situația, înainte să o plătesc”, a declarat Iftime.

Farul a remizat cu o echipă din Liga 2

Farul și-a programat și ea un meci amical pentru ziua de sâmbătă, 3 octombrie, pe unul din terenurile din cadrul Bazei Sportive a Academiei Hagi. ”Marinarii” a smuls o remiză, scor 3-3, cu Unirea Slobozia, formație aflată locul 19 în Liga 2.

Golurile constănțenilor au fost marcate de Oancea (42), Nicolas Popescu (75) și Alibec (90), în timp ce pentru oaspeți au înscris Ventura (13), Bobal (30) și Gavrilă (79).

Antrenorul Farului, Ioan Ovidiu Sabău, a folosit următoarea formulă de echipă: Barbu (Baran 46) – Maftei, Larie, Traore, Țicu – N. Popescu, Podoleanu (Pellegrini 63) – Sylvestre, Oancea (Minescu 70), Berchez (Păcuraru 46) – Alibec.