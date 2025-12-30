Meci nebun în Kuweit între Ion Marin şi Mihai Stoichiţă, încheiat 4-3: “Mă sună şi acum de acolo să îmi spună că se mai transmite meciul”

ADVERTISEMENT

a petrecut o perioadă extraordinară pe banca celor de la Kuwait SC, alături de care a cucerit un titlu și două trofee continentale. În 2013, echipa sa s-a impus cu 4-3 într-un meci cu Al Salmiya, formație antrenată la acel moment de conaționalul Mihai Stoichiță.

Ion Marin, victorie fabuloasă contra lui Mihai Stoichiță în Kuweit

Pe 18 octombrie 2013, Kuwait SC și Al Salmiya s-au întâlnit într-un meci din etapa a șasea a campionatului din Kuweit, iar formația gazdă, antrenată de Ion Marin, s-a impus cu 4-3 după un meci extrem de spectaculos. Pe banca celor de la Al Salmiya se afla un alt tehnician român, actualul director tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

Ion Marin a rememorat partida la emisiunea „FANATIK Dinamo”. „Managerul de la echipa din Kuweit unde am antrenat eu și acum mă sună și îmi spune că meciul acela încă se mai transmite, ca fiind meciul cel mai spectaculos dintre doi antrenori din aceeași țară care conduc două echipe diferite în Kuweit.

Un joc fantastic, 4-3, a fost extraordinar. A fost o perioadă extraordinară în Kuweit, unde am câștigat două Cupe ale Asiei. Mihai era la altă echipă, bună și aceea. El era la echipă de șeic și eu eram la echipă de miliardar”, a declarat tehnicianul.

Ion Marin, partide extraordinare cu Pep Guardiola și Diego Maradona în Asia

În ianuarie 2014, Kuwait SC, echipa antrenată de Ion Marin, a întâlnit-o pe Bayern Munchen într-un meci amical, câștigat de trupa lui Pep Guardiola cu 8-0. Pe teren s-au aflat nume uriașe precum Toni Kroos, Thomas Muller sau Mario Gotze. În perioada petrecută în campionatul din Emiratele Arabe Unite, tehnicianul român s-a confruntat cu un alt colos al fotbalului, , iar de această dată trupa lui Ion Marin s-a impus clar, 5-0.

„După a doua Cupă a Asiei pe care am câștigat-o, miliardarul nostru a adus pe Bayern Munchen, cu Guardiola, în Kuweit. A venit cu toată echipa. Au venit dimineață și au plecat după meci. Am avut șansa să mâncăm împreună cu Guardiola și să stăm de vorbă cam două ore. Extraordinar om.

Am avut șansa și cu Maradona, în Emirate. L-am învins cu 5-0”, a declarat Ion Marin, care a vorbit și despre impactul imens pe care l-a avut asupra fotbalului din Asia: „Sunt singurul antrenor din lume care a câștigat două Cupe ale Asiei consecutiv cu aceeași echipă”.

