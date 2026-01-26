Sport

Meci nebun pentru Cosmin Contra în Qatar: gol în minutul 90+3 și 28 de penalty-uri! Cum s-a terminat partida

Cosmin Contra a trăit un meci de infarct în Qatar! Antrenorul lui Al Arabi s-a calificat în sferturile Cupei după ce a egalat în prelungiri și a câștigat după 24 de lovituri de departajare
Ciprian Păvăleanu
26.01.2026 | 21:45
Echipa lui Cosmin Contra s-a calificat în sferturile Cupei Qatarului după o serie dramatică de penalty-uri. Foto: Colaj FANATIK
Cosmin Contra s-a calificat în următoarea etapă din Cupa Qatarului, însă a avut emoții uriașe în meciul cu Qatar SC. Al Arabi, formația antrenată de tehnicianul român, a egalat în prelungiri și a învins după o serie dramatică de lovituri de departajare.

Cosmin Contra s-a calificat în sferturile Cupei Qatarului după un meci cu 28 de penalty-uri

Al Arabi, echipa lui Cosmin Contra, are un sezon decent până în acest moment. În campionat se află pe locul al 5-lea după 13 etape, iar luni seară a înaintat și în sferturile Cupei Qatarului. Formația antrenată de „Guriță” nu s-a clasat în primele două locuri din faza ligii, așa că a fost nevoită să mai joace un meci pentru a ajunge în această fază a competiției.

Qatar SC a fost adversara antrenorului român, iar echipa ce se află pe locul 7 în campionat a intrat la pauză cu avantaj de un gol. Toko-Ekambi, fostul atacant al lui Lyon, a restabilit egalitatea pentru Al Arabi, însă după doar trei minute adversarii au înscris din nou. Cu doar câteva secunde înainte de final, în minutul 90+3, echipa lui Cosmin Contra a restabilit egalitatea și a trimis meciul la loviturile de departajare.

Nu mai puțin de 28 de penalty-uri s-au bătut în total, iar la final Al Arabi a mers mai departe în sferturile de finală. Elevii lui Contra au ratat două lovituri de la 11 metri, în timp ce fotbaliștii de la Qatar SC au ratat de trei ori.

Roberto Mancini a fost demolat de Cosmin Contra

Înaintea fazelor eliminatorii din Cupa Qatarului, 20 de echipe sunt angrenate într-un minicampionat în care fiecare dintre ele joacă 10 partide. Primele două se califică direct în sferturi, în timp ce următoarele 12 joacă un play-off de calificare.

În ultima etapă din faza ligii, Al Arabi a întâlnit Al-Sadd, echipă antrenată de celebrul Roberto Mancini, care are în CV trofee precum Premier League cu Manchester City sau Campionatul European cu Italia.

Deși este o echipă care merge foarte bine în campionat, Cupa a fost lăsată pe locul secund, iar formația lui Contra conducea cu 4-0 încă de la pauza partidei. Scorul final a fost 5-0 pentru Al Arabi, însă această victorie nu a fost de ajuns pentru ca echipa fostului selecționer al României să prindă direct sferturile de finală.

Acum la punctele de presă!