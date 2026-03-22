Meci nebun pentru Laurențiu Reghecamf în sferturile Ligii Campionilor Asiei. Echipa românului a fost eliminată în sferturile competiției după un gol din penalty anulat și altul încasat în prelungiri

ADVERTISEMENT

Dramă de proporții pentru Laurențiu Reghecampf (50 de ani). Antrenorul român a fost cât pe ce să o ducă pe Al-Hilal Omdurman în semifinalele Ligii Campionilor Asiei, dar a pierdut incredibil în fața marocanilor de la Berkane la meciul retur. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Meci dramatic pentru Laurențiu Reghecampf în sferturile Ligii Campionilor Asiei

Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii, unde a avut de înfruntat Renaissance de Berkane, din Maroc, în dublă manșă. După remiza din tur, consemnată cu 1-1, , a urmat returul, duminică, 23 martie. Dacă în deplasare, echipa românului a reușit să nu piardă în inferioritate numerică, nici meciul retur nu i-a adus prea multă liniște.

ADVERTISEMENT

În minutul 55, Al-Hilal Omdurman a marcat, deschizând astfel scorul. VAR a intervenit și a întors faza, semnalând un fault petrecut anterior în careul echipei lui Laurențiu Reghecampf. S-a dictat penalty pentru Berkane, însă Chouiar (27 de ani), cel care marca de la punctul cu var în prelungirile meciului din tur, a eșuat de această dată.

Hilal Omdurman score the goal, but atfer VARn in penalty for Berkane!!!

Scorul s-a menținut 0-0 până spre final. Tabela a fost însă „dezghețată” de același Chouiar. Atacantul a reușit să marcheze de această dată și a lăsat echipa lui Laurențiu Reghecampf acasă, în ciuda celor 7 minute suplimentare de joc. Berkane se va duela în semifinale cu FAR Rabat.

ADVERTISEMENT

Seria fantastică a lui Laurențiu Reghecampf în campionatul din Rwanda s-a încheiat, de asemenea

La mijlocul lunii februarie, Laurențiu Reghecampf mai bifa o bornă negativă. Lider în campionatul din Rwanda, la acel moment, , dintre care ultimele 9 jocuri au însemnat tot atâtea victorii. Al-Hilal Omdurman a fost învinsă, scor 1-2, într-o partidă considerată pe teren propriu, de Al-Merreikh, una dintre contracandidatele la titlu.

ADVERTISEMENT

În prezent, echipa lui Laurențiu Reghecampf se află pe locul 3 în campionatul național, cu 45 de puncte după 21 de etape. Al-Hilal Omdurman este depășită doar de Al-Merreikh (locul 2, 48 de puncte) și de APR (locul 1, 49 de puncte).