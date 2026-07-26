Sport

Meci nebun pentru Louis Munteanu în MLS! Atacantul român a fost aproape de gol

Louis Munteanu a ratat două ocazii în meciul dintre DC United și Toronto FC. Gazdele s-au impus dramatic, scor 2-1, reușita oaspeților fiind semnată de un jucător care a reprezentat România în trecut.
Bogdan Mariș
26.07.2026 | 08:30
Meci nebun pentru Louis Munteanu in MLS Atacantul roman a fost aproape de gol
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Louis Munteanu (24 de ani) a ratat două ocazii în partida dintre DC United și Toronto FC. FOTO: X @dcunited
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Titularizat de antrenorul lui DC United, Rene Weiler, pentru partida de pe teren propriu cu Toronto FC, Louis Munteanu (24 de ani) a ratat două ocazii importante pe parcursul jocului. Gazdele s-au impus dramatic, scor 2-1, reușita decisivă fiind marcată în minutul 90+10. Golul canadienilor a fost marcat de Theo Corbeanu, fotbalist cu părinți români care a reprezentat țara noastră la nivel U16 și U17.

Louis Munteanu a ratat două ocazii în DC United – Toronto FC 2-1

DC United a deschis scorul spre finalul primei reprize, prin Kye Rowles, care a punctat cu o lovitură de cap după un corner. Louis Munteanu a fost aproape să își treacă în cont acest gol, însă a trecut puțin pe lângă balon înainte ca acesta să intre în poartă. În partea secundă, internaționalul român a văzut cartonașul galben pentru un fault.

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Munteanu a trimis trei șuturi pe parcursul jocului, toate din afara careului, iar două dintre ele au fost periculoase, fiind respinse în corner de portarul advers, Luka Gavran. Toronto FC a egalat situația pe tabelă în minutul 76, prin Theo Corbeanu, cu un șut din apropiere după un balon respins de defensiva gazdelor. Atacantul a reprezentat România la nivel U16 și U17, însă a decis să joace la nivel de seniori pentru țara natală, Canada.

Louis Munteanu a părăsit terenul în minutul 85, însă coechipierii săi au reușit să obțină o victorie dramatică. Gazdele au beneficiat de un penalty după un fault comis de Gilman asupra lui Dozzell, iar israelianul Tai Baribo a transformat lovitura de la 11 metri în minutul 90+10, stabilind scorul final al întâlnirii, 2-1.

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Ce notă a primit Louis Munteanu după DC United – Toronto FC 2-1

Louis Munteanu a primit cea mai mică notă dintre jucătorii lui DC United, 6.2, pe site-ul SofaScore după victoria obținută contra lui Toronto FC. Chiar dacă oaspeții au pierdut dramatic pe final, Theo Corbeanu a fost omul meciului, cu nota 8.2. Victoria obținută a fost una importantă pentru DC United, care și-a întrerupt seria de 5 meciuri fără succes.

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Precedenta victorie a echipei lui Louis Munteanu fusese cea cu New York City de pe 3 mai, 2-0, care a fost urmată de 4 remize și un eșec. În etapa precedentă, prima disputată după pauza de două luni pe care MLS a luat-o pentru Cupa Mondială, DC United a remizat pe terenul lui Houston Dynamo, 1-1. Ultimul gol al lui Munteanu a fost cel din remiza nebună cu CF Montreal, 4-4, meci disputat pe 24 mai.

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