Meci nebun pentru Louis Munteanu în MLS! Atacantul român a fost aproape de gol

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Titularizat de antrenorul lui DC United, Rene Weiler, pentru partida de pe teren propriu cu Toronto FC, Louis Munteanu (24 de ani) a ratat două ocazii importante pe parcursul jocului. Gazdele s-au impus dramatic, scor 2-1, reușita decisivă fiind marcată în minutul 90+10. Golul canadienilor a fost marcat de Theo Corbeanu, fotbalist cu părinți români care a reprezentat țara noastră la nivel U16 și U17.

Louis Munteanu a ratat două ocazii în DC United – Toronto FC 2-1

DC United a deschis scorul spre finalul primei reprize, prin Kye Rowles, care a punctat cu o lovitură de cap după un corner. Louis Munteanu a fost aproape să își treacă în cont acest gol, însă a trecut puțin pe lângă balon înainte ca acesta să intre în poartă. În partea secundă, internaționalul român a văzut cartonașul galben pentru un fault.

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Good shoot Louis Munteanu — TheFootballZone (@football_t69515)

Very good shoot Munteanu, but… — TheFootballZone (@football_t69515)

Munteanu a trimis trei șuturi pe parcursul jocului, toate din afara careului, iar două dintre ele au fost periculoase, fiind respinse în corner de portarul advers, Luka Gavran. Toronto FC a egalat situația pe tabelă în minutul 76, prin Theo Corbeanu, cu un șut din apropiere după un balon respins de defensiva gazdelor. .

Louis Munteanu a părăsit terenul în minutul 85, însă coechipierii săi au reușit să obțină o victorie dramatică. Gazdele au beneficiat de un penalty după un fault comis de Gilman asupra lui Dozzell, iar israelianul Tai Baribo a transformat lovitura de la 11 metri în minutul 90+10, stabilind scorul final al întâlnirii, 2-1.

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Ce notă a primit Louis Munteanu după DC United – Toronto FC 2-1

Louis Munteanu a primit cea mai mică notă dintre jucătorii lui DC United, 6.2, pe site-ul după victoria obținută contra lui Toronto FC. Chiar dacă oaspeții au pierdut dramatic pe final, Theo Corbeanu a fost omul meciului, cu nota 8.2. Victoria obținută a fost una importantă pentru DC United, care și-a întrerupt seria de 5 meciuri fără succes.

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Precedenta victorie a echipei lui Louis Munteanu fusese cea cu New York City de pe 3 mai, 2-0, care a fost urmată de 4 remize și un eșec. În etapa precedentă, prima disputată după pauza de două luni pe care MLS a luat-o pentru Cupa Mondială, . .