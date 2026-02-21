Sport

Meci special înainte de finala Cupei Mondiale. Planul gândit de șefii MLS care îl include și pe Messi

Șefii MLS doresc să profite de faptul că Leo Messi joacă în Statele Unite, iar țara este una dintre organizatoarele Cupei Mondiale, și au un plan bine stabilit.
Mihai Alecu
21.02.2026 | 07:00
Cupa Mondială din această vară promite un spectacol uriaș, iar cele 3 țări gazdă, Statele Unite, Canada și Mexic vor beneficia din toate punctele de vedere. Americanii sunt deciși să profite de acest eveniment planetar și au deja un plan.

Cum vor americanii să profite de Cupa Mondială din vară. Planul care îl include și pe Leo Messi

Campionatul de fotbal din Statele Unite, MLS, urmează să se reia în curând, iar meciul vedetă al primei etape se va disputa între Los Angeles FC și Inter Miami. Cele două echipe au în componență mai mulți fotbaliști de top, printre care, la formația gazdă, Hugo Lloris și Son Heung-Min, și la trupa oaspete, Leo Messi și Luis Suarez.

Confruntarea urmează să aibă loc pe unul dintre stadioanele ce va găzdui mai multe partide la Cupa Mondială din vară, iar acest lucru va reprezenta și un soi de exercițiu pentru americani, care se așteaptă la un sold-out pe arena din Los Angeles.

Leo Messi caută să-și apere trofeul cucerit cu Argentina în 2022

Evident, pentru cei din MLS, Leo Messi rămâne atracția principală, iar fotbalistul argentinian, care a fost ales MVP în stagiunea trecută, câștigată de echipa sa, urmează câteva luni în care trebuie să-și intre în cea mai bună formă pentru participarea la Cupa Mondială, unde își dorește să-și apere trofeul cu naționala pumelor.

„Cupa Mondială va accelera creșterea sportului nostru în America de Nord ca niciodată. MLS beneficiază de o poziție unică în centrul evenimentului“, a spus Don Garber, șeful MLS.

Meciul stelelor, înainte de finala Cupei Mondiale

Planul celor care conduc campionatul e unul interesant. Aceștia vor ca reluarea competiției să se producă imediat după finala Cupei Mondiale, pentru a profita astfel de entuziasmul ce va fi produs pe durata turneului.

De asemenea, șefii MLS se gândesc să facă și un meci de tip „all-star”, care să se desfășoare între semifinalele și finala Cupei Mondiale, tot din rațiuni de marketing. Sigur, jucătorii din MLS care sunt angrenați încă în turneu nu vor putea să joace, iar asta ar putea însemna că Leo Messi nu va fi pe teren în acest meci all-star.

