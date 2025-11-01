Meciul anului: revenire de la 0-4, cu om în minus, cu gol egalizator în 90+8

ADVERTISEMENT

Confruntarea din Arabia Saudită, dintre Al Khaleej și Al-Ittihad, a fost de-a dreptul fantastică prin evoluția scorului.

Meci de poveste în Arabia Saudită. Echipa lui Karim Benzema a revenit de la 0-4

În Arabia Saudită există un fotbal în care se investesc sute de milioane de euro anual, iar transferul lui Cristiano Ronaldo a stat drept dovadă a seriozității care există. Un alt nume mare care se află acum în campionatul saudit este Karim Benzema, câștigător al Balonului de Aur nu cu mult timp în urmă, pe când evolua la Real Madrid.

ADVERTISEMENT

Acum, echipa lui Karim Benzema, fără atacantul francez în lot, a reușit, probabil, meciul sezonului, cel puțin dacă ne raportăm la ce am văzut până acum. Trupa antrenată de Sergio Conceicao a fost condusă cu 4-0 de către Al Khaleej, iar pe lângă asta, a jucat și cu un om în minus din minutul 32, când fostul jucător de la Real Madrid și Liverpool, Fabinho, a primit cartonașul roșu direct din partea centralului confruntării pentru o lovitură dură aplicată unui adversar.

Cum a reușit Al-Ittihad să egaleze de la 0-4, cu un om în minus

Totuși, după ce gazdele au marcat pentru 4-0, prin Joshua King, în minutul 47, fost jucător și el la nivel înalt, la Manchester United și Bournemouth, în Premier League, nimeni nu se mai aștepta să scoată ceva din meci. Fotbalul oferă însă de multe ori niște povești care sunt de-a dreptul fascinante, iar așa s-a întâmplat cu , care a reușit o remontada cum rar se vede în ziua de astăzi, când toate echipele știu să tragă de timp excesiv și să închidă partidele.

ADVERTISEMENT

În minutul 51, Moussa Diaby, fotbalist crescut de PSG și luat de la Aston Villa, a redus din handicap, iar finalul partidei a fost unul plin de suspans. Același francez a punctat în minutul 86, iar prelungirile au adus alte două goluri, înscrise de Mario Mitaj și Al Ghamdi, acesta din urmă aducând egalitatea și scorul final în minutul 90+8.