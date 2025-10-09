Meciul Argentinei lui Messi, dat peste cap din cauza lui Donald Trump! Situație incredibilă în SUA

, iar după ce preliminariile sud-americane s-au încheiat în septembrie, naționala condusă din teren de Lionel Messi va încheia anul cu mai multe partide amicale. Unul dintre aceste meciuri a fost dat peste cap însă, iar motivul este legat de președintele SUA, Donald Trump.

ADVERTISEMENT

Amicalul Argentinei, dat peste cap din cauza lui Donald Trump

Argentina urma să întâlnească naționala din Puerto Rico pe 13 octombrie, într-un meci amical care trebuia să se dispute pe „Soldier Field”, arena din Chicago. Partida a fost mutată însă și va avea loc o zi mai târziu pe „Chase Stadium” din Fort Lauderdale, stadionul unde joacă .

Motivul? La Chicago au loc în această perioadă proteste împotriva administrației Trump. „În această săptămână, administrația Trump a autorizat trimiterea trupelor din Garda Națională în statul Illinois după mai multe săptămâni de tensiuni politice între Casa Albă, primăria din Chicago și guvernatorul din Illinois, J.B. Pritzker.

ADVERTISEMENT

Luni, statul Illinois și orașul Chicago au intentat un proces pentru a bloca intenția administrației Trump de a trimite trupe din Garda Națională în Chicago. Au existat încăierări între protestatari și agenți federali cu privire la politicile de imigrare ale lui Donald Trump, însă acestea au avut loc în orașul Broadview, la aproximativ 30 de minute de Soldier Field. Protestele pașnice continuă însă în Chicago”, au notat cei de la .

Ce program are naționala Argentinei în acest final de an

Înainte de amicalul contra primei reprezentative din Puerto Rico, care a fost mutat la Fort Lauderdale, Argentina va întâlni Venezuela pe 11 octombrie, de la ora 03:00 (ora României), tot în statul Florida, însă pe Hard Rock Stadium din Miami Gardens. În noiembrie, campioana mondială ar trebui să dispute alte două meciuri amicale.

ADVERTISEMENT

Primul ar urma să aibă loc la Luanda, în Angola, contra echipei naționale din acest stat. Mai multe grupuri civice din țara africană au solicitat însă ca partida să nu se dispute, ținând cont de situația din Angola, unde 30 de persoane au fost ucise și alte 270 rănite în timpul unor proteste. Cel de-al doilea amical al Argentinei din noiembrie se va disputa la Kerala, în India, iar adversarul ar urma să fie Australia.