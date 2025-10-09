Sport

Meciul Argentinei lui Messi, dat peste cap din cauza lui Donald Trump! Situație incredibilă în SUA

Meciul amical pe care Argentina trebuia să îl dispute la Chicago împotriva naționalei din Puerto Rico a fost mutat, principalul „vinovat” fiind Donald Trump.
Bogdan Mariș
09.10.2025 | 08:40
Meciul Argentinei lui Messi dat peste cap din cauza lui Donald Trump Situatie incredibila in SUA
ULTIMA ORĂ
Meciul Argentinei a fost dat peste cap din cauza lui Donald Trump. FOTO: colaj Fanatik / Hepta

Argentina s-a numărat printre primele echipe care au obținut calificarea la Cupa Mondială din 2026, iar după ce preliminariile sud-americane s-au încheiat în septembrie, naționala condusă din teren de Lionel Messi va încheia anul cu mai multe partide amicale. Unul dintre aceste meciuri a fost dat peste cap însă, iar motivul este legat de președintele SUA, Donald Trump.

ADVERTISEMENT

Amicalul Argentinei, dat peste cap din cauza lui Donald Trump

Argentina urma să întâlnească naționala din Puerto Rico pe 13 octombrie, într-un meci amical care trebuia să se dispute pe „Soldier Field”, arena din Chicago. Partida a fost mutată însă și va avea loc o zi mai târziu pe „Chase Stadium” din Fort Lauderdale, stadionul unde joacă echipa de club a lui Lionel Messi, Inter Miami.

Motivul? La Chicago au loc în această perioadă proteste împotriva administrației Trump. „În această săptămână, administrația Trump a autorizat trimiterea trupelor din Garda Națională în statul Illinois după mai multe săptămâni de tensiuni politice între Casa Albă, primăria din Chicago și guvernatorul din Illinois, J.B. Pritzker.

ADVERTISEMENT

Luni, statul Illinois și orașul Chicago au intentat un proces pentru a bloca intenția administrației Trump de a trimite trupe din Garda Națională în Chicago. Au existat încăierări între protestatari și agenți federali cu privire la politicile de imigrare ale lui Donald Trump, însă acestea au avut loc în orașul Broadview, la aproximativ 30 de minute de Soldier Field. Protestele pașnice continuă însă în Chicago”, au notat cei de la The Athletic.

Ce program are naționala Argentinei în acest final de an

Înainte de amicalul contra primei reprezentative din Puerto Rico, care a fost mutat la Fort Lauderdale, Argentina va întâlni Venezuela pe 11 octombrie, de la ora 03:00 (ora României), tot în statul Florida, însă pe Hard Rock Stadium din Miami Gardens. În noiembrie, campioana mondială ar trebui să dispute alte două meciuri amicale.

ADVERTISEMENT
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care...
Digi24.ro
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”

Primul ar urma să aibă loc la Luanda, în Angola, contra echipei naționale din acest stat. Mai multe grupuri civice din țara africană au solicitat însă ca partida să nu se dispute, ținând cont de situația din Angola, unde 30 de persoane au fost ucise și alte 270 rănite în timpul unor proteste. Cel de-al doilea amical al Argentinei din noiembrie se va disputa la Kerala, în India, iar adversarul ar urma să fie Australia.

ADVERTISEMENT
Schimbare radicală! Anunțul făcut după ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din...
Digisport.ro
Schimbare radicală! Anunțul făcut după ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
Încă o echipă s-a calificat la Campionatul Mondial de la anul. Numărul formațiilor...
Fanatik
Încă o echipă s-a calificat la Campionatul Mondial de la anul. Numărul formațiilor cu bilete pentru turneul final a ajuns la 19
Dorința lui Ianis Hagi înainte de meciurile României cu Moldova și Austria
Fanatik
Dorința lui Ianis Hagi înainte de meciurile României cu Moldova și Austria
Doliu uriaș în fotbalul mondial! Antrenorul unei super-puteri din fotbalul mondial a murit...
Fanatik
Doliu uriaș în fotbalul mondial! Antrenorul unei super-puteri din fotbalul mondial a murit după opt ani de luptă cu o boală nemiloasă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scandalul ia amploare la U Cluj! Înjurături și tensiuni în vestiar. Jucătorii nu-l...
iamsport.ro
Scandalul ia amploare la U Cluj! Înjurături și tensiuni în vestiar. Jucătorii nu-l mai vor pe Ioan Ovidiu Sabău
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!