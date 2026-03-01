Meciul așteptat de toată lumea fotbalului, în pericol din cauza conflictului dintre Statele Unite și Iran! „O rachetă a zburat în spațiul aerian al stadionului”

ADVERTISEMENT

Partida dintre campioana mondială Argentina și campioana Europei, Spania, cunoscută sub numele de Finalissima, este programată pentru data de 27 martie și ar urma să se dispute în Qatar, pe stadionul din Lusail, care a găzduit și finala Cupei Mondiale din 2022. Desfășurarea jocului ar putea fi afectată însă de situația tensionată din Asia, bazele americane din Qatar fiind atacate de Iran ca răspuns după acțiunile militare ale Statelor Unite în sprijinul Israelului.

Finalissima, în pericol? Ce s-a întâmplat în Qatar din cauza războiului dintre Israel și Iran

Qatarul se numără printre aliații Statelor Unite din Orientul Mijlociu, iar bazele americane din această țară au fost atacate de către Iran după evenimentele de sâmbătă, 28 februarie. Finalissima, duelul dintre Argentina și Spania, ar urma să se dispute pe 27 martie la Lusail, însă partida ar putea fi pusă în pericol după cele întâmplate.

ADVERTISEMENT

„Conform unor mărturii ale unor cetățeni spanioli din Doha, o rachetă a fost văzută zburând în spațiul aerian al stadionului din Lusail, unde se va juca meciul. Este alarmant, în cazul în care conflictul va continua. Situația Qatarului este îngrijorătoare, însă țara nu trece printr-un nivel de criză similar cu cel din țările vecine.

Teoretic, țintele acestor rachete sunt bazele militare americane din Qatar, iar până acum au fost interceptate, fără a afecta în vreun fel populația Qatarului”, a precizat publicația spaniolă . Fostul selecţioner al României, .

ADVERTISEMENT

Finalissima, primul duel între Lionel Messi și Lamine Yamal

Partida dintre Argentina și Spania este așteptată de foarte mulți fani, deoarece ar fi primul meci oficial în care se vor întâlni Lionel Messi și Lamine Yamal. , a fost comparat în repetate rânduri cu superstarul argentinian, iar peste o lună ar putea avea ocazia să îl înfrunte în premieră.

ADVERTISEMENT

E posibil ca duelul din Qatar să nu fie singurul din acest an între Argentina și Spania. Cele două grupări s-ar putea întâlni în 16-imile Cupei Mondiale din vară, în cazul în care una își va câștiga grupa, iar cealaltă va termina pe locul 2. Campioana mondială en-titre face parte din grupa J, alături de Algeria, Austria și Iordania, în timp ce „La Roja” va întâlni Arabia Saudită, Capul Verde și Uruguay în grupa H.