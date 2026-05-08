Sport

Meciul care poate decide titlul în SuperLiga: „S-ar putea să fie anul Universității Cluj”. Toate calculele

Gabriel-Alexandru Ioniță
08.05.2026 | 14:25
Meciul care poate decide titlul în SuperLiga. Foto: colaj Fanatik
Mihai Stoica (61 de ani) a făcut calculele din lupta pentru titlul din SuperLiga în acest final de sezon. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede că încă nu se poate spune că Universitatea Craiova, liderul la zi, este deja câștigătoare, chiar dacă formația din Bănie are în prezent un avans de trei puncte față de Universitatea Cluj, ocupanta poziției secunde, și au mai rămas de disputat doar trei etape din această stagiune.

Universitatea Craiova încă poate pierde titlul în SuperLiga, în viziunea lui Mihai Stoica

Mai ales că în penultima rundă cele două se vor duela în meci direct, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Astfel, în acest context, MM consideră că decisiv în această luptă pentru titlu va conta ceea ce se va întâmpla în etapa următoare. Atunci, Universitatea Craiova va juca în deplasare cu CFR Cluj, iar Universitatea Cluj va da piept pe teren propriu cu Rapid.

„Haideți să vedem dacă nu cumva la Craiova, în penultima etapă, va fi și Universitatea Cluj la mâna ei. Dacă Universitatea Craiova nu câștigă la Cluj cu CFR… Dacă Universitatea Cluj face un rezultat mai bun decât Universitatea Craiova în etapa următoare, atunci e la mâna ei. Și dacă e la mâna ei și bate la Craiova, s-ar putea să fie anul Universității Cluj. Dacă bate Craiova la CFR, s-a terminat, în opinia mea.

(n.r. Despre faptul că Universitatea Craiova joacă în ultima etapă în Giulești, iar Rapidul este într-o situație foarte delicată în prezent) Știu, dar problema nu este… Noi am jucat cu Urziceniul în ultima etapă cu Steaua (n.r. FCSB), care se chinuia să termine pe locul 6. Noi eram în formă, bătusem la Timișoara, bătusem la Galați, bătusem pe Dinamo, nu părea că ne poate opri cineva. Ne-au tremurat genunchii la meciul ăla.

Ok, nu am avut Bilașco și Galamaz, nu contează, ne-au tremurat genunchii, am văzut jucători la încălzire care nu puteau să facă încălzirea normal. Intervine factorul ăsta psihic, care este groaznic. Și nu știi niciodată. Poate Craiova să fie obligată să bată ca să ia titlul (n.r. În Giulești, în ultima etapă) și să nu poată să stea în picioare cu Rapidul”, a spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”. 

Ce s-ar putea întâmpla în ultima etapă în Giulești, în cazul unui meci decisiv

Mihai Stoica este de părere că într-un astfel de scenariu există posibilitatea ca jucătorii Universității Craiova să fie atât de timorați de miza meciului cu Rapid, încât să nu mai poată da randamentul așteptat: „E posibil orice. La meciul cu Dinamo a câștigat cu mare șansă, având golul ăsta (n.r. cel marcat de Nsimba pe final după un offside anterior), Dinamo a dat bară la 1-1. La ce s-a jucat, Dinamo nu avea voie să piardă meciul. Craiova nu a marcat un gol regulamentar. Te mai uiți și la joc. Ok, nici Universitatea Cluj nu excelează, s-a chinuit cu FC Argeș. La CFR, în opinia mea, am văzut meciul (n.r. cu Rapid), nu mi s-a părut presiune, mi s-a părut că jucau cu prea multă dezinvoltură. Am văzut la Camora pasa aia neglijentă cu capul”. 

Mihai Stoica a dat verdictul în lupta pentru titlul din SuperLiga

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
