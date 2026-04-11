Meciul care te făcea să te îndrăgostești de fotbal. S-au dat 3 goluri în 4 minute. „Astfel de momente nu se pot cumpăra cu nimic”

În urmă cu mai bine de o jumătate de secol, în România s-a jucat meciul care făcea pe oricine să se îndrăgostească de fotbal. A fost un duel incredibil, cu 3 goluri în 4 minute și o calificare românească.
Adrian Baciu
11.04.2026 | 09:45
Meciul de sub Tâmpa, Steagul Roșu Brașov - Beșiktaș, unul care te făcea să te îndrăgostești de fotbal. Sursa foto: colaj Fanatik
De-a lungul timpului, între formațiile din România și cele din Turcia s-au jucat mai multe partide memorabile. Foarte multe au fost cu rezultate pozitive pentru echipele noastre. În 1974, undeva în centrul țării, s-a jucat meciul care făcea pe oricine să se îndrăgostească de fotbal. A fost un duel incredibil, cu 3 goluri în 4 minute.

Desfășurare incredibilă de scor în Steagul Roșu Brașov – Beșiktaș

Emisiunea ”Oldies But Goldies” a readus în memoria publicului din țară duelurile dintre România și Turcia din istorie. La un moment dat, după ce a vorbit de un 4-0 de senzație reușit de tricolorii lui Ștefan Kovacs în 1977, Andrei Vochin a ținut să reamintească de un alt meci istoric. S-a jucat cu patru ani mai devreme, sub Tâmpa.

După ce a pierdut la Istanbul cu Beșiktaș, scor 0-2, în turul 1 din Cupa Orașelor Târguri (actuala Europa League), Steagul Roșu Brașov spera să întoarcă scorul sub Tâmpa. Totul părea imposibil, mai ales că, în minutul 85, tabela indica un 0-0 de neclintit. Situația a început să se schimbe în minutul 88. Atunci, Kadar a reuşit să deschidă scorul. Părea să fie un gol al consolării. Nu a fost așa. Pentru că, în minutul 90, Şerbănoiu a reușit să marcheze. Apoi, la nici două minute, același Şerbănoiu a marcat golul care a calificat Brașovul mai departe

La nivelul echipelor de club am avut o victorie istorică pe care a realizat-o Steagul Roșu Brașov cu Beșiktaș. A fost una dintre cele mai importante răsturnări de scor din istoria fotbalului nostru. Adică, era 2-0 pentru turci la general, în minutul 88, al meciului retur de la Brașov. Apoi, între minutele 88 și 90+, bașovenii au marcat de trei ori și au câștigat meciul”, povestește Andrei Vochin.

Meciul de sub Tâmpa, unul care te făcea să te îndrăgostești de fotbal: ”Sunt momente care nu se pot cumpăra cu nimic”

Realizezi? Cum pleci cucerit pe viață de fotbal la un meci din-ăsta? Un astfel de meci te cucerește și pe tine, pe fata, pe băiețelul tău sau nepotul (…) Sunt momente care nu se pot cumpăra cu nimic. Îți rămân în suflet. Sunt amintirile care niciodată nu pot fi tranzacționate”, a spus Horia Ivanovici, despre duelul din centrul țării.

Așa se creează spiritul, grupul de fani în jurul unei echipe. Sunt momente care îți rămân întipărite pe retină, în creier. Fotbalul este făcut din moment d-astea imense. Cel care prinde un moment imens se poate considera un mare norocos”, a completat și Vochin.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
A stat în vacanță la hotelul lui Gică Hagi, dar nu vrea să...
iamsport.ro
A stat în vacanță la hotelul lui Gică Hagi, dar nu vrea să se mai întoarcă: 'Am renunțat!'. Ce l-a nemulțumit
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!