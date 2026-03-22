Meciul carierei! Un fotbalist din Superliga României se va duela cu Lionel Messi

Argentina a fost nevoită să-și schimbe programul după anularea Finalissima, meciul care trebuia să opună campioana Europei, Spania, celei a Americii de Sud
Catalin Oprea
22.03.2026 | 06:45
Aly Abeid este căpitanul naționalei Mauritaniei FOTO X
Echipa Argentinei urma să întâlnească, pe 26 martie, Spania în cadrul Finalissima, meciul dintre câştigătoarea Copa America şi campioana Europei. Însă acesta a fost anulat, deoarece urma să aibă loc la Doha, în Qatar, ţară implicată în conflictul din Orientul Mijlociu.

În loc de Spania, Argentina va juca împotriva Mauritaniei

Campioana mondială a ales să-și reconfigureze programul și întrucât marea majoritate a echipelor naționale au deja amicale sau meciuri de baraj bătute în cuie, naționala lui Messi a apelat la doi adversari exotici, din lumea a treia a fotbalului.

Astel, Argentina va întâlni Mauritania vineri, 27 martie, şi Zambia marţi, 31 martie, în ziua în care sud-americanii trebuiau să joace un amical chiar cu Qatarul, tot la Doha, anulat și el. Atât cu Mauritania, cât și cu Zambia, campioana mondială va juca pe stadionul La Bombonera din Buenos Aires, arena echipei Boca Juniors.

Aly Abeid, de la CFR Cluj, va da mâna cu Messi

Câștigător al acestor schimbări este și un fotbalist din Superliga României. Fundașul CFR-ului Aly Abeid este căpitanul naționalei Mauritaniei și nu lipsește din lotul echipei naționale aflate pe locul 115 în lume. Abeid a fost convocat și va da mâna cu Messi la începutul meciului.

Aly Abeid are 73 de selecții la națională și patru goluri marcate. El a venit în România în 2022, la UTA, după care în 2023 a fost transferat de CFR Cluj. În ultimele etape, Daniel Pancu l-a trecut pe banca de rezerve, jucând doar un minut cu Rapid, dar africanul rămâne om de bază în lotul echipei.

Fotbalistul ardelenilor, aproape de o performanță personală uriașă

Abeid (28 ani) este al treilea cel mai selecționat jucător din lotul Mauritaniei, având șanse reale de a trece peste Mohammed Yali (75 selecții) și Souleymane Diallo (76 selecții). Meciul cu Argentina este apogeul carierei lui internaționale mai ales că Lionel Scaloni a convocat tot ce are mai bun în acest moment. Mai puțin Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter Milano, care e accidentat.

Acestea vor fi ultimele meciuri disputate de Argentina pe teren propriu, în cadrul pregătirii pentru următoarea Cupă Mondială (11 iunie-19 iulie), la care este deţinătoarea titlului. În SUA, în faza grupelor, echipa va întâlni Algeria (17 iunie), Austria (22 iunie) şi Iordania (28 iunie).

Lotul Argentinei

Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid).

Fundași: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Marseille), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club), Marcos Acuña (River Plate).

Mijlocași: Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Racing Estrasburgo), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrida), Thiago Almada (Atlético Madrid), José López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético Madrid).

 

