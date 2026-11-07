Meciul Corvinul – FCSB care a produs ruptura dintre Gigi Becali și antrenor. „Scoate-l din echipă!”

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După două înfrângeri în Ardeal, FCSB revine pe Arena Națională sub o mare presiune. Orice rezultat în afara victoriei complică foarte mult calculele pentru top 6. Laurențiu Reghecampf are toate motivele să fie îngrijorat. În urmă cu 5 ani un alt antrenor de calibru de la FCSB intra în conflict cu Gigi Becali după un meci contra Corvinului.

Gigi Becali, furios pe Edi Iordănescu după un meci în Cupa României între FCSB și Corvinul. Ce se va întâmpla în 2026

Pe 22 septembrie 2021, FCSB juca pe terenul celor de la Corvinul în Cupa României. A fost o victorie spectaculoasă pentru echipa condusă la acea vreme de Edward Iordănescu, scor 5-3, după prelungiri. Iulian Cristea, , a fost titular și integralist la Hunedoara.

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Disperat că nu se lua nicio măsură după toate declarațiile sale, Gigi Becali i-a transmis un mesaj cât se poate de clar lui Iordăescu jr: „Scoate-l din echipă pe Cristea, nu vreau să îl mai văd”. Doar că Edi Iordănescu nu a vrut sub nicio formă să țină cont de ultimatumurile primite de la Becali. Ba din contră.

Doar trei zile după meciul de la Hunedoara, FCSB juca în SuperLiga cu Academica Clinceni. Edward Iordănescu a ținut să-i dea un mesaj de forță lui Gigi Becali. Iulian Cristea, titular în centrul defensivei, alături de brazilianul Vinicius. Iar Miron, deși era căpitanul echipei, a fost lăsat pe banca de rezerve! FCSB se impunea 3-2.

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Edi Iordănescu nu l-a ascultat pe Gigi Becali și l-a păstrat pe Cristea titular la FCSB. Avea să mai rămână doar 6 partide

Dar se produsese deja ruptura. Patronul s-a simțit sfidat de antrenorul său, iar din acel moment rămânea doar o chestiune de timp până la despărțire. De altfel, Iordănescu jr. a mai rămas doar 6 partide. Dintre care a câștigat 4, a remizat una și a pierdut doar una. Și aceea în Cupa României.

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Edi Iordănescu pleca în cele din urmă de la FCSB după un 0-0 la Voluntari, pe 7 noiembrie. O despărțire pe care fanii au regretat-o enorm, în condițiile în care jocul FCSB era clar în creștere sub comanda celui care avea să devină selecționer. Fix 5 ani mai târziu, tot pe 7 noiembrie, Laurențiu Reghecampf are un test important contra Corvinului. Reghe, și el un antrenor care a reparat jocul FCSB, chiar contra adversarului care a provocat primele tensiuni în mandatul lui Iordănescu jr.

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Doar două luni mai târziu, în ianuarie 2022, Edi Iordănescu prelua naționala României și o ghida spre cea mai importantă performanță a ultimilor ani. Calificarea la Euro 2024 de pe primul loc în grupă și apoi calificarea în fazele eliminatorii ale turneului final, tot de pe primul loc în grupă. În vreme ce la FCSB urma mandatul lui Toni Petrea.