Meciul cu Belgia, crucial pentru Generaţia de Aur: ”Erau desfiguraţi. Vă scot eu, relaxaţi-vă!”

România şi Belgia se întâlnesc sâmbătă seara, la Koln, de la ora 22.00, într-un meci care poate deschide şi mai mult calea echipei noastre pentru calificarea în optimi la Euro 2024. În prima etapă a Grupei E, , iar Belgia a pierdut cu Slovacia, 0-1, ceea ce înseamnă că ”dracii roşii” sunt deja cu cuţitul la os.

România şi Belgia au jucat doar două meciuri oficiale, în preliminariile CM 1994

Chiar dacă Belgia a fost în ultimii ani una dintre cele mai puternice naţionale din lume, clasată chiar pe primul loc în clasamentul FIFA, România nu se poate plânge de dezavantajul întâlnirilor directe din trecut. Bilanţul celor 12 meciuri precedente este unul egal, cu cinci victorii de fiecare parte şi alte două remize.

Iese în evidenţă faptul că România şi Belgia s-au confruntat doar în două partide oficiale, ambele în preliminariile europene ale Cupei Mondiale din 1994. Turneul final din SUA a fost apogeul pentru Generaţia de Aur condusă de Gică Hagi, care a ajuns în sferturi, , cu peste 50.000 de fani pe Arena Naţională.

Calificarea tricolorilor la World Cup 94 a fost parafată în meciul de referinţă din Ţara Galilor, 2-1 pentru România, însă la fel de important a fost rezultatul disputei cu Belgia de la 13 octombrie 1993. Pe stadionul Ghencea, România avea 11 puncte şi întâlnea liderul grupei, Belgia, 14 puncte, în condiţiile în care se calificau primele două clasate. La acea vreme se acordau doar două puncte la victorie, iar în spatele nostru se aflau Cehoslovacia şi Ţara Galilor, ambele cu 10 puncte.

Ilie Dumitrescu, eroul României în meciul cu Belgia din 1993

Meciul România – Belgia din 1993 a fost unul dintre cele mai bune jucate vreodată la naţională de Ilie Dumitrescu, care a scos un penalty transformat de Răducioiu şi a marcat apoi un gol superb, cu un şut din prima care l-a lăsat fără speranţă pe celebrul Preudhomme. S-a terminat 2-1, belgienii punctând în ultimele minute prin Scifo, iar România mergea cu un moral excelent în Ţara Galilor, la meciul decisiv pentru calificare. La finalul grupei, România s-a clasat chiar pe primul loc, cu 15 puncte, devansând Belgia la golaveraj.

Ilie Dumitrescu, eroul meciului Belgia, şi-a amintit faptul că tensiunea în sânul naţionalei României era una uriaşă. ”Erau mai mulţi care vorbeau în vestiar. Înaintea meciului cu Belgia de la Bucureşti asta le-am spus, să se relaxeze. Erau desfiguraţi, mai ales Dan Petrescu. Eu le spuneam: vă scot eu relaxaţi-vă!”, a mărturisit Ilie Dumitrescu.

”La meciul cu Belgia am venit cu două ore înainte la stadion, era plin, nu mai văzusem aşa ceva. Toţi jucătorii erau concentraţi, stretching. Eu le-am zis: hai, mă, relaxaţi-vă, că vă scot eu”, a completat fostul mare internaţional ajuns la 55 de ani. Interesant e faptul că Ilie Dumitrescu l-a înlocuit în acest meci pe flancul drept pe Ovidiu Sabău, dar ambele goluri au venit tot din partea stângă, postul său preferat. ”Din dreapta n-am avut nicio acţiune. Şi am plecat de vreo două ori în stânga acolo, am făcut 11 metri şi am dat şi gol”, şi-a adus aminte Dumitrescu.

Meciul România – Belgia care a fost scos de FIFA din palmares

Istoria meciurilor România – Belgia consemnează şi un alt moment aparte, la ultima confruntare directă. Astfel, în noiembrie 2012, tricolorii antrenaţi de Victor Piţurcă au obţinut una dintre cele mai importante victorii, 2-1 contra belgienilor care se aflau la acea dată în poziţia de cea mai bună echipă a lumii, pe locul 1 în clasamentul FIFA.

După patru ani, în 2016, rezultatul a fost însă scos din palmaresul celor două reprezentative, după ce Gazeta Sporturilor a semnalat că România a făcut 8 schimbări, nu maxim 6, cât prevedea regulamentul, sesizând FIFA. Forul mondial a luat decizia în ciuda faptului că arbitrul Mario Bergonzi validase rezultatul, falsificând raportul de joc, unde apăreau doar 6 schimbări.

Istoria meciurilor România – Belgia:

10 iunie 1937 , România -Belgia 2-1, amical

28 septembrie 1955 , România – Belgia, 1-0, amical

25 mai 1957 , Belgia – România, 1-0, amical

7 iunie 1980 , Belgia – România, 1-2, amical

14 martie 1982 , Belgia – România, 4-1, amical

26 mai 1990 , Belgia – România, 2-2, amical

14 octombrie 1992 , Belgia – România, 1-0, preliminarii CM 1994

13 octombrie 1993 , România – Belgia, 2-1, preliminarii CM 1994

22 aprilie 1998 , Belgia – România, 1-1, amical

28 aprilie 1999 , România – Belgia, 1-0, amical

11 noiembrie 2011 , Belgia – România, 2-1, amical

14 noiembrie 2012 , România – Belgia, 2-1, amical