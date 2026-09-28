Sport

Meciul cu Bosnia poate schimba locul României în clasamentul FIFA. Toate cele trei scenarii

Naționala României întâlnește Bosnia-Herțegovina luni, 28 septembrie, ora 21:45, la București, în etapa a doua din Grupa 4 a Ligii B din Liga Națiunilor. „Tricolorii” au nevoie de victorie atât pentru a-și îmbunătăți situația în grupă, cât și pentru a urca în clasamentul FIFA.
Mihai Cheleş
28.09.2026 | 08:21
Meciul cu Bosnia poate schimba locul Romaniei in clasamentul FIFA Toate cele trei scenarii
SPECIAL FANATIK
Gică Hagi, selecționerul României / Foto: Sport Pictures
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După înfrângerea de la Solna, scor 1-2, de vineri seară, naționala României a pierdut un loc în ierarhia actualizată a clasamentului FIFA, de pe locul 52 pe locul 53, fiind depășită de Africa de Sud. Lucrurile se pot schimba radical dacă luni seară România o învinge pe Bosnia-Herțegovina.

Câte locuri urcă România în cazul unei victorii cu Bosnia

Naționala lui Gică Hagi a ieșit din TOP 50 de ceva timp și s-ar putea îndrepta către minimul istoric înregistrat în 2012 – locul 57 în lume, sub comanda lui Victor Pițurcă. Pentru ca acest lucru să nu devină posibil în curând, „tricolorii” au nevoie de victorii. Primul test, Bosnia-Herțegovina.

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Dacă România o învinge pe Bosnia-Herțegovina va câștiga două locuri în clasamentul FIFA actualizat și va urca de pe locul 53 pe locul 51. Pentru ca lucrurile să fie mai clare, trebuie să înțelegem cum se realizează punctajul FIFA.

Este un sistem mai complicat: se ia diferența de puncte dintre cele două națiuni la momentul jocului, se transformă într-un coeficient de rezultat așteptat, apoi acest coeficient este scăzut din 1 și înmulțit cu un alt coeficient, al Ligii Națiunilor, care este 15. La victorie, România primește 15 x (1-0.537)= 6,94 puncte.

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Așadar, România ar ajunge la 1.456 de puncte cu un succes și ar trece peste Chile și Peru, cel puțin provizoriu. Cele două națiuni întâlnesc SUA, respectiv Mexic, marți, 29 septembrie, în partide amicale, și își pot recâștiga pozițiile în cazul unei victorii.

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Ce se întâmplă la egal sau la înfrângere

La egal, pentru că pornește ca favorită în acest duel din prisma clasamentului, România pierde 0,56 de puncte, dar își menține locul 53. Dacă Slovenia o învinge pe Macedonia de Nord, acasă, marți, 29 septembrie, se apropie foarte mult de naționala lui Hagi, la mai puțin de un punct.

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La înfrângere, România pierde aproximativ 8 puncte și ajunge la 1.441. Dacă Slovenia o învinge pe Macedonia de Nord, trece peste România, care pică din nou, până pe locul 54. La doar trei locuri distanță de cea mai slabă clasare din istorie.

Dacă pierde meciul Bosnia, naționala României intră în hora echipelor din zona locurilor 54-58, unde sunt Slovenia, Irlanda, Costa Rica, Arabia Saudită și Tunisia. Așadar, rămâne o singură variantă pentru naționala lui Gică Hagi în duelul contra Bosniei, pentru a-și proteja locul în ierarhia FIFA: victoria!

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Am fost pe podium

Dacă astăzi ne zbatem undeva în zona locurilor 50-60, în septembrie 1997, cu Gică Hagi pe teren, naționala României înregistra cea mai bună clasare din toate timpurile: locul 3! Doar Brazilia și Germania erau mai bine clasate.

Așadar, România era una dintre marile forțe ale fotbalului mondial, peste Italia, Spania, Argentina, Olanda sau Anglia. Finalul anului 1997 o prindea pe România, însă, pe locul 7, într-o cădere de patru locuri, dar tot în grupul forțelor de nivel mondial.

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