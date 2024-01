„Meciul cu FCSB trebuie să-l câștigăm! Să arătăm că avem cel mai bun lot din România” Mihai Rotaru, războinic înainte de Craiova – FCSB

, emisiunea care se vede pe în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30. Patronul „leilor” a ținut să lămurească un subiect „fierbinte” odată pentru totdeauna.

Mihai Rotaru, iritat înainte de derby-ul cu FCSB: „Este decizia antrenorului și a fost întotdeauna la Craiova”

Mihai Rotaru a ținut să sublinieze că nu este deloc implicat în partea sportivă și nu se bagă peste antrenorul echipei: „Din contră. Mister mi-a transmis mie asta. Noi am făcut o analiză acuma, ce facem. Și avem un plan pentru ceea ce va urma pe termen scurt. Pentru că acuma noi avem meciul cu FCSB”.

Patronul Universității Craiova îi avertizează însă pe „alb-albaștri” înainte de meciul de „Oblemenco”: „Trebuie să murim pe teren la acest meci, adică trebuie să câștigăm. Trebuie să arătăm de ce foarte mulți consideră că avem cel mai bun lot din România. De ce nu arătăm în teren acest lucru? Ăsta este proiectul nostru pe termen foarte scurt.

El asta face întotdeauna. Nu îmi transmite mie că vrea să bage jucătorii, că asta ar însemna că nu poate să îi bage. Nu! A spus că avem nevoie de jucători care să aibă foame. Noi toți suntem de acord cu asta”.

Mihai Rotaru nu știe ce jucători va scoate din prima echipă Ivailo Petev: „Habar nu am. Este decizia antrenorului și așa a fost întotdeauna la Craiova. Nu există aici protejat sau neprotejat. N-a existat niciodată. Totul a fost creat de presă. Nu există că eu nu am vrut să îi bage pe anumiți jucători. Nu se pune problema și nu s-a pus niciodată”.

Mihai Rotaru, mesaj clar: „Echipa am aflat-o înainte de meci. Nu fac ședințe tehnice cu Mister”

Mihai Rotaru susține că are un comportament diferit total față de cel al lui Gigi Becali: „Eu echipa aseară am aflat-o înainte de meci. Așa este normal . Nu fac ședințe tehnice cu Mister să îmi spună ce are de gând că nu mă interesează. Noi trebuie să rezolvăm problemele. Asta trebuie să facem.

Este o analiză internă și știm cu toții despre ce este vorba. Sunt convins că va lua cele mai bune decizii în acest sens pentru a le rezolva. Vor intra jucătorii pe care Mister îi consideră că își doresc să câștige. Pe scut sau sub scut”.

Rotaru a oferit detalii de ultimă oră și : „O contuzie foarte puternică pe un fascicul de mușchi. Îl va ține departe 2-3 zile. Nu cred că mai mult. Din punct de vedere medical eu nu cred că vor fi probleme. Am discutat cu doctorul Stamatescu după meci și asta mi-a transmis. Foarte dureros din ce am înțeles”.

„Asta vreau să văd de la jucătorii noștri”

Universitatea Craiova se poate îndepărta și mai mult de titlu, iar Mihai Rotaru le dă peste nas jucătorilor săi și le readuce aminte un lucru: „Hotărât am fost întotdeauna. Nu s-a pus niciodată probleme să fiu în dubii. Direcția trebuie să fie una singură: muncă, disciplină și dat totul pe teren pentru tricoul pe care-l porți și pentru clubul care îți oferă cele mai bune condiții din România. Și nu mă ascund când spun asta. Așa este.

Pentru că cele mai bune condiții înseamnă cele mai bune condiții antrenament, alimentație, cantonament. Am avut cel mai scump cantonament anul acesta peste tot ceea ce a fost în România.

Și atunci tu trebuie să dai ceva înapoi. Marius Constantin a jucat cu o plagă de 10 centimetri pe picior. Asta vreau să văd de la jucătorii noștri. Caracterul aduce automat după el sacrificiul”.

