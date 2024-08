Meciul cu ”Generaţia de Aur”, de pus în ramă pentru noul selecţioner al Angliei. România lui Hagi era pe locul 3 în lume

Naţionala Angliei a intrat într-o nouă eră după Euro 2024, turneul final din Germania la care britanicii au cedat a doua finală continentală la rând. ”Leii” conduşi de selecţionerul Gareth Southgate , după ce cu trei ani în urmă, la Euro 2020, se întâmpla acelaşi lucru, dar contra Italiei, la penalty-uri, chiar pe Wembley.

Lee Carsley l-a înlocuit pe Gareth Southgate la cârma naţionalei Angliei

La câteva zile după finala de la Berlin, Gareth Southgate a făcut un pas în spate, anunţându-şi demisia din funcţia de selecţioner. Deşi este una dintre cele mai puternice naţionale din lume, Anglia a rămas cu un singur trofeu major câştigat în întreaga istorie, Campionatul Mondial din 1966.

”Ca un englez mândru, a fost onoarea vieţii mele să joc şi să conduc naţionala Angliei. Este timpul pentru o schimbare și pentru un nou capitol. Am avut privilegiul de a antrena un grup mare de jucători în 102 meciuri”, a declarat Gareth Southgate.

Evident, oficialii Federaţiei engleze au început imediat discuţiile şi tatonările privind numirea unui nou selecţioner. Presa britanică a avansat o listă scurtă de opţiuni,

Lee Carsley a câştigat Campionatul European Under 21 cu echipa Angliei

Surprinzător, alegerea finală a fost antrenorul de la naţionala Under 21 a Angliei, Lee Carsley. Chiar dacă este vorba deocamdată despre un interimat, tehnicianul de 50 de ani are şansa uriaşă de a dovedi prin rezultate că merită să fie instalat definitiv, decisive în acest sens urmând să fie meciurile din toamnă din Liga Naţiunilor.

Irlandez născut în Anglia, Lee Carsley devine astfel doar al treilea selecţioner cu altă naţionalitate din istoria Albionului, după Sven-Goran Eriksson şi Fabio Capello. Fost jucător în Premier League, la Everton, Carsley are o experienţă redusă ca antrenor, dar are în palmares un titlu de campion european cucerit cu naţionala Under 21 a Angliei, în 2023.

Lee Carsley a debutat la naţionala Irlandei contra României

Datorită bunicii sale irlandeze, Lee Carsley a jucat la nivel internaţional pentru naţionala ”verzilor”, adunând 40 de selecţii în perioada 1997-2008. Mijlocaşul defensiv ajuns selecţioner al Angliei îşi va aminti toată viaţa momentul debutului pentru Irlanda, într-un meci contra ”Generaţiei de Aur” a României.

În preliminariile Campionatului Mondial din 1998 desfăşurat în Franţa, ultimul la care a jucat România, tricolorii au fost repartizaţi într-o grupă cu Irlanda, pe care au câştigat-o la pas, cu 9 victorii şi un egal din 10 meciuri, cu 37 de goluri marcate şi doar 4 primite.

La 11 octombrie 1997, Irlanda şi România s-au întâlnit la Dublin în ultima etapă a grupei, într-un meci fără miză pentru echipa antrenată de Anghel Iordănescu. Cu Lee Carsley titular la prima sa selecţie pentru Irlanda, meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1, cu un gol de excepţie marcat de Gică Hagi. Cu o lună înainte, în septembrie 1997, România îşi atingea apogeul în clasamentul FIFA, locul al treilea în lume, o performanţă care în acest moment pare inaccesibilă.