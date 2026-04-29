Meciul de 2,17 miliarde de euro. Explicația celei mai nebune partide din Liga Campionilor care a generat o serie de recorduri

PSG și Bayern Munchen au oferit un meci care va intra în istoria Ligii Campionilor. Campioana en titre s-a impus cu 5-4, dar finalista va fi decisă săptămâna viitoare. În cealaltă semifinală se întâlnesc diseară Atletico Madrid și Arsenal Londra, de la ora 22.00.

Valoarea loturilor celor două echipe atinge 2,17 miliarde de euro

Partida epică de aseară a adus față două echipe care împreună cumulează 2,17 miliarde de euro. PSG este a patra cea mai valoroasă echipă din lume, după Real Madrid (1,34 miliarde), Manchester City (1,31 miliarde) și Arsenal (1,24 miliarde). Bayern este a opta echipă a lumii și prima sub bariera de un miliard de euro. Între ea și PSG s-au intercalat Barcelona (1,17 miliarde), Chelsea (1,16 miliarde) și Liverpool (1,07 miliarde).

PSG are un lot care valorează 1,21 miliarde de euro, cu trei jucători cotați la minimum 100 de milioane de euro: Joao Neves și Vitinha – 110 milioane, Dembele – 100 milioane. Pe teren, în primul 11 au fost 837 de milioane de euro, atât valorând titularii pe care a mizat spaniolul Luis Enrique.

cu doi fotbaliști evaluați superior oricărui jucător de la PSG: Olise – 140 milioane euro, Musiala – 120 milioane de euro. În primul 11 au intrat jucători care împreună valorează 694 de milioane de euro. Cel mai slab cotat dintre fotbaliștii de pe teren a fost Manuel Neur, care valorează acum doar 4 milioane de euro. De vină este însă vârsta acestuia – neamțul împlinind 40 de ani pe 27 martie.

Kvaratskhelia a egalat recordul lui Ibrahimovic

Meciul de aseară a scos în evidență și câteva recorduri.Penalty-ul transformat de Ousmane Dembélé chiar înainte de pauză a făcut ca aceasta să fie prima semifinală din istorie cu cinci goluri marcate în prima repriză. Aceasta a fost a 100-a victorie pentru PSG în UCL, devenind prima echipă din Franța care atinge această cifră. Parizienii sunt campionii en-titre ai competiției.

Dubla lui Khvicha Kvaratskhelia l-a adus pe acesta la 7 goluri. Georgianul a marcat acum mai multe goluri decât orice alt jucător în faza eliminatorie a competiției din acest sezon. El a ajuns la zece goluri în acest sezon, egalând recordul lui Zlatan Ibrahimović, de la PSG, într-o singură campanie de Liga Campionilor, stabilit în 2013/2014.

Prima semifinală din istorie cu nouă goluri

Revenirea Bayernului din repriza a doua a făcut ca aceasta să devină prima semifinală din istorie cu un total de nouă goluri. Recordul anterior era de șapte goluri, înregistrat de patru ori, inclusiv în victoria cu 4-3 a Interului asupra Barcelonei, în returul semifinalei de sezonul trecut.

Doar un meci din acest sezon de UCL a avut nouă goluri. Este vorba despre victoria Barcelonei cu 7-2 împotriva lui Newcastle, în returul optimilor de finală.

Recordul Barcelonei este în mare pericol

Lovitura de la 11 metri transformată de Harry Kane, care a deschis scorul, l-a adus la un total de 13 goluri în acest sezon. Englezul este la doar două goluri distanță de golgheterul competiției, Kylian Mbappé, care a părăsit UCL.

Barcelona deține recordul pentru cele mai multe goluri (45) marcate într-o singură campanie de Liga Campionilor, din sezonul 1999/2000, dar atât PSG (43), cât și Bayern (42) se află acum foarte aproape de a doborâ acest record.