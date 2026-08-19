Meciul de Champions League se joacă în București, dar românii nu au voie pe stadion! Decizia radicală luată de UEFA

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Veste proastă pentru iubitorii fotbalului din România care și-ar fi dorit ca, în acest sezon, să vadă meciuri de Champions League în București. Hapoel Beer-Sheva, formația din Israel care în această seară va juca împotriva lui Sabah Baku pe stadionul Giulești, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, nu va putea avea spectatori români în tribune.

Bucureștiul poate găzdui meciuri din faza ligii UEFA Champions League. Barcelona, Real Madrid sau PSG pot ajunge pe Giulești

Hapoel Beer-Sheva și-a jucat până acum meciurile din preliminariile UEFA Champions League în Ungaria, la Szombathely. Clubul a anunțat însă că atât duelul cu Sabah Baku din play-off, cât și eventualele meciuri din faza principală vor avea loc

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Astfel, în țara noastră ar putea fi organizate meciuri de Champions League, deși România nu ar avea nicio reprezentantă în cea mai importantă competiție intercluburi. Universitatea Craiova, campioana SuperLigii, a fost eliminată de Levski Sofia în turul doi preliminar.

Românii au primit interzis de la UEFA!

Totuși, românii nu se vor putea bucura de . Conform , UEFA a decis ca doar israelienii să poată cumpăra bilete la partida cu Sabah Baku din manșa tur a play-off-ului. Această măsură se va aplica și la eventualele partide din faza principală.

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Aproximativ 1.000 de suporteri israelieni vor fi prezenți miercuri seară, în Giulești, la duelul din play-off-ul Champions League dintre Hapoel Beer-Sheva și Sabah Baku. Aceștia vor fi păziți de agenți Mossad, care vor fi îmbrăcați în civil, potrivit sursei menționate anterior.