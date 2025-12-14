Sport

Meciul de cinci milioane de dolari! S-a stabilit finala care va desemna cea mai puternică echipă de club a lumii

Miercuri va avea loc la Doha și va prilejui ciocnirea a două mari echipe din fotbalul actual, care vor evolua pentru un trofeu important și o sumă de bani generoasă
Catalin Oprea
14.12.2025 | 06:45
Meciul de cinci milioane de dolari Sa stabilit finala care va desemna cea mai puternica echipa de club a lumii
PSG și Flamengo vor juca finala Cupei Intercontinentale FOTO X
PSG-Flamengo este finala Cupei Intercontinentale 2025 și va avea loc la Doha miercuri, 17 decembrie. Câștigătoarea va pleca acasă cu 5 milioane de dolari, în vreme ce învinsa se va mulțumi cu doar patru milioane de dolari.

PSG – Flamengo este finala Cupei Intercontinentale 2025

PSG, care este câștigătoarea Ligii Campionilor, a fost trimisă direct în finală, în vreme ce Flamengo a avut nevoie de două meciuri pentru a ajunge în ultimul act al competiției. Recent încoronată câștigătoare a Copei Libertadores, dar și campioană a Braziliei, a obținut azi-noapte calificarea.

După ce a trecut de mexicanii de la Cruz Azul, câștigători ai Champions League CONCACAF, scor 2-1, brazilienii au învins cu 2-0 echipa egipteană Pyramids, câștigătoarea Ligii Campionilor Africii. Golurile învingătorilor au fost marcate de Leo Perreira (23) și Danilo (52). Anterior, Pyramids eliminase Al Ahli, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei.

Cupa Intercontinentală reunește câștigătoarele celor șase Confederații, într-un format retrâns, diferit de Campionatul Mondial al Cluburilor, care are loc o dată la patru ani și la ultima ediție a adunat 32 de echipe, fiind câștigat de Chelsea.

Francezii nu au niciun trofeu, brazilienii au câștigat în 1981

PSG nu a câștigat niciodată Cupa Intercontinentală, în vreme ce Flamengo are în palmares un trofeu, obținut în 1981. La vremea respectivă cu Zico în mare formă, Flamengo a învins clar Liverpool, scor 3-0.

Formatul competiției s-a tot schimbat. Concepută inițial ca o confruntare între câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni și cea a Copei Libertadores, ea s-a jucat, în primă fază tur-retur, între 1960 și 1974.

Ulterior, din 1980 până în 2001 s-a jucat un singur meci, la Tokyo, unde a evoluat și Steaua în 1986, când a pierdut, scor 0-1, la River Plate. Ulterior, s-a trecut la o formula extinsă de competiție, în care au fost cooptate și campioanele Asiei, Africii, Americii Centrale și Oceaniei.

Real Madrid are cele mai multe titluri

Deținătoarea trofeului este Real Madrid, care anul trecut a învins echipa mexicană Pachuca, scor 3-0. Realul are cinci titluri, urmată de Barcelona și AC Milan, care au câștigat de trei ori trofeul intercontinental.

Înaintea meciului de miercuri, PSG s-a impus în depladare la Metz, scor 3-2. Pentru echipa lui Luis Enrique au marcat Gonçalo Ramos (31), Ndjantou (39′) și Doué (63). Parizienii i-au odihnit pe Dembele, Hakimi și Marquinos, tocmia în perspectiva meciului de miercuri. PSG e lider în Franța, cu 36 de puncte, după 16 etape, cu două maim ult decât Lens.

