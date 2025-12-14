Meciul de cinci milioane de dolari! S-a stabilit finala care va desemna cea mai puternică echipă de club a lumii

ADVERTISEMENT

PSG-Flamengo este finala Cupei Intercontinentale 2025 și va avea loc la Doha miercuri, 17 decembrie. Câștigătoarea va pleca acasă cu 5 milioane de dolari, în vreme ce învinsa se va mulțumi cu doar patru milioane de dolari.

PSG – Flamengo este finala Cupei Intercontinentale 2025

PSG, care este câștigătoarea Ligii Campionilor, a fost trimisă direct în finală, în vreme ce Flamengo a avut nevoie de două meciuri pentru a ajunge în ultimul act al competiției. dar și campioană a Braziliei, a obținut azi-noapte calificarea.

ADVERTISEMENT

După ce a trecut de mexicanii de la Cruz Azul, câștigători ai Champions League CONCACAF, scor 2-1, brazilienii au învins cu 2-0 echipa egipteană Pyramids, câștigătoarea Ligii Campionilor Africii. Golurile învingătorilor au fost marcate de Leo Perreira (23) și Danilo (52). Anterior, Pyramids eliminase Al Ahli, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei.

Cupa Intercontinentală reunește câștigătoarele celor șase Confederații, într-un format retrâns, diferit de

ADVERTISEMENT

Francezii nu au niciun trofeu, brazilienii au câștigat în 1981

PSG nu a câștigat niciodată Cupa Intercontinentală, în vreme ce Flamengo are în palmares un trofeu, obținut în 1981. La vremea respectivă cu Zico în mare formă, Flamengo a învins clar Liverpool, scor 3-0.

ADVERTISEMENT

Formatul competiției s-a tot schimbat. Concepută inițial ca o confruntare între câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni și cea a Copei Libertadores, ea s-a jucat, în primă fază tur-retur, între 1960 și 1974.

Ulterior, din 1980 până în 2001 s-a jucat un singur meci, la Tokyo, unde a evoluat și Steaua în 1986, când a pierdut, scor 0-1, la River Plate. Ulterior, s-a trecut la o formula extinsă de competiție, în care au fost cooptate și campioanele Asiei, Africii, Americii Centrale și Oceaniei.

ADVERTISEMENT

Real Madrid are cele mai multe titluri

Deținătoarea trofeului este Real Madrid, care anul trecut a învins echipa mexicană Pachuca, scor 3-0. Realul are cinci titluri, urmată de Barcelona și AC Milan, care au câștigat de trei ori trofeul intercontinental.

Înaintea meciului de miercuri, PSG s-a impus în depladare la Metz, scor 3-2. Pentru echipa lui Luis Enrique au marcat Gonçalo Ramos (31), Ndjantou (39′) și Doué (63). Parizienii i-au odihnit pe Dembele, Hakimi și Marquinos, tocmia în perspectiva meciului de miercuri. PSG e lider în Franța, cu 36 de puncte, după 16 etape, cu două maim ult decât Lens.