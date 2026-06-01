Meciul de deschidere de la Cupa Mondială 2026, în pericol din cauza vizelor! „E rușinos”

Africa de Sud va înfrunta Mexicul pe 11 iunie, de la ora României 22:00, în meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Pregătirile africanilor au fost afectate însă de probleme administrative, plecarea în America de Nord fiind amânată deoarece mai mulți jucători nu au primit vizele în timp util. Ministrul sportului din Africa de Sud a avut o reacție dură pe rețelele sociale și i-a atacat pe cei din Federație.

Meciul de deschidere de la Cupa Mondială, în pericol! Naționala Africii de Sud va ajunge cu întârziere în Mexic

Delegația Africii de Sud trebuia să plece către Mexic duminică, 31 mai, însă deplasarea a fost amânată deoarece mai mulți componenți ai lotului nu au primit viza și nu pot călători în America de Nord. Echipa ar urma să se antreneze la Johannesburg până aceste probleme vor fi rezolvate. Totul se datorează unei erori administrative a celor din Federație, iar oficialii au fost criticați dur pe rețelele sociale de Gayton McKenzie, Ministrul Sportului, al Artelor și al Culturii din Africa de Sud.

„Acest dezastru de la SAFA (n.r. Federația Sudafricană de Fotbal) cu privire la vize este rușinos și extrem de nedrept față de jucători și de staff-ul tehnic. I-am informat pe cei de la SAFA că am nevoie de un raport și că trebuie luate măsuri împortiva celor responsabili pentru această situație. Ne face să arătăm ca niște proști”, a transmis acesta pe . .

Pe cine va întâlni Africa de Sud la Cupa Mondială

Africa de Sud a fost repartizată în grupa A de la turneul final și va înfrunta țara gazdă Mexic în meciul de deschidere, programat joi, 11 iunie, de la ora României 22:00, pe Estadio Azteca. Apoi, „Bafana Bafana” se va deplasa în Statele Unite pentru a întâlni naționala Cehiei, meciul urmând să se dispute la Atlanta, pe 18 iunie, de la ora 19:00. Pentru ultimul meci din grupă, contra Coreei de Sud, africanii vor reveni în Mexic, la Monterrey.

. Fani din mai multe țări ar putea fi nevoiți să achite până la 15.000 de dolari pentru a putea intra pe teritoriul SUA cu scopul de a-și urmări echipele la CM. În această situație se află suporterii din Algeria, Senegal, Coasta de Fildeș, Tunisia sau Capul Verde.