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Peste 25 de meciuri s-au jucat până acum la Campionatul Mondial U17 din Qatar, însă recordul de asistență îl deține un meci din etapa a 2-a, dintre Uganda și Ecuador, echipe care se mai află în grupă cu Coreea de Sud și Noua Caledonie. Sud-americanii veneau cu trei puncte după prima etapă, în timp ce africanii pierduseră la scor de neprezentare împotriva națiunii asiatice.

Câți spectatori au fost prezenți la Uganda U17 – Ecuador U17

Partida dintre Uganda și Ecuador a stabilit un nou record de asistență la Campionatul Mondial U17 din Qatar. Nu mai puțin de 3.500 de oameni au fost prezenți la acest meci, iar africanii au trăit partida la intensitate maximă. Aceștia s-au manifestat puternic la orice fază de joc, fie că a fost vorba despre un out, un atac periculos sau o eliminare a pericolului în defensivă.

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Având în vedere numărul mare de oameni care s-au strâns pentru a urmări meciul dintre cele două națiuni, securitatea a fost sporită, iar partida a fost mutată în alt loc decât era stabilit inițial. După prima etapă, Ecuador avea trei puncte și golaveraj +1, în timp ce Uganda rămăsese cu 0 puncte și cu un golaveraj de -3.

România a debutat cu stângul și speră să-și ia revanșa cu Venezuela

nu au făcut o figură foarte bună împotriva Mexicului și diferența fiind făcută de un gol splendid al lui Adan Sanchez. În grupa României, Venezuela pare cea mai accesibilă adversară, însă în prima rundă a reușit surpriza în fața lui Camerun.

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Sud-americanii au învins cu 2-1 și se află pe prima poziție la finalul primei etape. Următorul meci va fi chiar împotriva României, iar cu o victorie, „tricolorii” pot spera la o calificare. În fazele eliminatorii merg mai departe atât echipele de pe locurile 1 și 2, cât și 8 dintre cele 12 echipe de pe locul 3, în funcție de punctaj și golaveraj. În ultima etapă, România U17 va întâlni Camerun U17.

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