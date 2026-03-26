Meciul de pe Netflix pe care l-au așteptat milioane de oameni din întreaga lume. Și românii s-au uitat, iar partida încă este pe platformă

ADVERTISEMENT

Fanii baseball-ului din întreaga lume au așteptat cu înfrigurare startul unui nou sezon în MLB, liga profesionistă nord-americană. Iar Netflix le-a pregătit o surpriză plăcută și a transmis primul meci al actualei stagiuni.

Netflix a difuzat în premieră un meci de baseball

Pe Oracle Park din San Francisco, gazdele de la Giants au primit vizita lui New York Yankees, în prima partidă a sezonului 2026 din MLB. Iar pasionații de baseball au avut posibilitatea să urmărească marele duel în direct pe Netflix.

ADVERTISEMENT

Vedeta oaspeților, Aaron Judge, a jucat fără lovituri în primul meci al sezonului și a fost eliminat de patru ori prin strikeout, pentru prima dată din septembrie 2024. Dar Yankees a produs totuși multă ofensivă și a învins San Francisco Giants cu scorul de 7-0, în primul joc din istoria Major League Baseball în care a fost folosit arbitru robot.

Judge a fost huiduit de cei peste 40.000 de spectatori înainte de meci și în timpul fiecărei apariții pe teren, la începutul celui de-al 11-lea său sezon în MLB. Născut în California, jucătorul fusese curtat de Giants în 2022, când era agent liber, dar în cele din urmă a ales oferta pe nouă ani, în valoare de 360 ​​de milioane de dolari, oferită de Yankees.

ADVERTISEMENT

Vedetele baseball-ului, analize în direct pe Netflix

Duelul din deschiderea sezonului a putut fi urmărit pe Netflix, care a transmis în premieră un meci de baseball din MLB. Astfel, fanii din România ai acestui sport au avut ocazia să vadă marile vedete din liga profesionistă nord-americană. Iar partida este în continuare pe platforma de streaming și poate fi vizionată oricând de doritori.

ADVERTISEMENT

Rețeaua a investit masiv în calitatea producției, colaborând cu echipa de producție premiată cu Emmy a MLB Network pentru a oferi transmisiuni ale meciurilor în cinci limbi, ajungând la publicul global prin intermediul canalelor de streaming în engleză, japoneză, coreeană, spaniolă și portugheză.

ADVERTISEMENT

Netflix și-a dorit ca această premieră să fie una cu un impact uriaș și a adus numeroase vedete la microfon pentru deschiderea sezonului. Printre cei care au analizat jocul s-au aflat Barry Bonds, regele home run-urilor din baseball și legendă a echipei Giants, fostul mare jucător Albert Pujols sau Hunter Pence, dublu campion al World Series cu San Francisco.

Milioane de oameni din întreaga lume au urmărit meciul, iar succesul de piață ar putea convinge Netflix să extindă contractele de difuzare MLB și în sezoanele viitoare, schimbând pentru totdeauna modul în care fanii consumă baseball-ul în era streaming-ului.

ADVERTISEMENT

Sportul, o atracție tot mai mare pe Netflix

Netflix are o ofertă extrem de bogată de seriale și documentare sportive, însă în ultima perioadă s-a extins foarte mult și în zona de transmisiuni în direct a anumitor evenimente din sport. La finalul anului trecut a difuzat meciul de box dintre campionul Anthony Joshua și youtuber-ul Jack Paul, iar cifrele au fost mai mult decât îmbucurătoare.

Și fotbalul începe să-și facă loc pe Netflix. Sunt discuții avansate ca începând din sezonul viitor și . Procesul de licitație începe din 2027, iar ofertele sunt așteptate să fie trimise de UEFA în perioada următoare.

Mai mult decât atât, popularul serviciu de streaming video și FIFA au pus bazele unei colaborări spectaculoase care vizează sub brandul forului mondial. Aplicația va fi disponibilă exclusiv pe Netflix Games (gratuit pentru abonați), începând din vara anului 2026.