Sport

Meciul de retragere al lui Lionel Messi îi pune „bețe în roate” lui Cristi Chivu! Italienii au făcut anunțul înainte de Inter – Parma

Inter va reveni pe teren după pauza internațională cu un meci pe teren propriu contra Parmei, însă Cristi Chivu va avea mai multe probleme de lot.
Bogdan Mariș
07.10.2026 | 17:40
Meciul de retragere al lui Lionel Messi ii pune bete in roate lui Cristi Chivu Italienii au facut anuntul inainte de Inter Parma
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Cristi Chivu (45 de ani) nu se va putea baza pe Lautaro Martinez din primul minut al meciului Inter - Parma, deoarece căpitanul „nerazzurrilor” a evoluat în meciul de retragere al lui Lionel Messi (39 de ani) de la echipa națională. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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După disputarea primelor 5 etape din noul sezon de Serie A, Interul lui Cristi Chivu ocupă locul 2 în clasament, cu 13 puncte, la egalitate cu liderul AS Roma. „Nerazzurrii” vor primi pe 10 octombrie vizita Parmei, iar antrenorul român are mai multe probleme de lot pentru acest joc. Căpitanul echipei, Lautaro Martinez, are șanse mici de a fi titular, deoarece va ajunge târziu la Milano după ce a jucat în meciul de retragere al lui Lionel Messi de la echipa națională.

Cristi Chivu, afectat de meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei

Luna octombrie va fi una aglomerată pentru Inter, care va disputa 7 meciuri în decurs de trei săptămâni, ultimul dintre ele fiind chiar derby-ul contra rivalei AC Milan. Primul duel din această serie este cel cu Parma, care se va disputa pe San Siro sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 19:00. Italienii de la tuttomercatoweb au anunțat că antrenorul „nerazzurrilor”, Cristi Chivu, are mai multe probleme de lot pentru acest joc.

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Accidentat de mai mult timp, englezul John Stones nu se va reface în timp pentru a fi disponibil, iar tehnicianul român nu se va putea baza din primul minut nici pe Lautaro Martinez. Căpitanul lui Inter va ajunge târziu la Milano după ce a evoluat în meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei, 3-0 cu Benin, și ar urma să fie prezent pe bancă. Hakan Calhanoglu se confruntă la rândul său cu o problemă medicală și este incert pentru meciul cu Parma.

Cristi Chivu a primit însă și o veste bună în ultimele zile: revenirea lui Federico Dimarco. Fundașul italian a fost integralist în amicalul disputat sâmbătă contra celor de la Lumezzane și ar urma să fie disponibil pentru partida cu Parma, formație care și-a schimbat recent antrenorul. Spaniolul Carlos Cuesta, numit în locul lui Cristi Chivu în vara lui 2025, a fost demis pe 27 septembrie, iar pe banca echipei se află acum Alberto Gilardino.

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Cum arată programul lui Inter în octombrie

Inter va disputa în octombrie 5 meciuri în campionat și două partide în UEFA Champions League. Programul nu pare a fi unul foarte complicat din punct de vedere al adversarilor, cel puțin până la derby-ul cu Milan, însă Cristi Chivu va fi nevoit să acorde minute mai multor jucători pentru a evita oboseala și problemele fizice.

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Programul lui Inter în octombrie

  • 10 octombrie, 19:00: Inter – Parma (Serie A)
  • 13 octombrie, 22:00: Inter – Club Brugge (Champions League)
  • 17 octombrie, 19:00: Bologna – Inter (Serie A)
  • 21 octombrie, 22:00: Inter – Șahtior Donețk (Champions League)
  • 25 octombrie, 13:30: Inter – Fiorentina (Serie A)
  • 28 octombrie, 19:30: Venezia – Inter (Serie A)
  • 31 octombrie, 21:45: AC Milan – Inter (Serie A)
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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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